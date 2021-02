Dzielnicowi pomagają starszym i samotnym mieszkańcom gminy Zamość Data publikacji 14.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z zamojskiej komendy docierają do osób, które z rożnych powodów potrzebują naszej pomocy, aby przetrwać ten trudny zimowy czas. Seniorowi pomogli w zdobyciu opału, starszemu małżeństwu z gminy Zamość zorganizowali pomoc w odśnieżeniu i uporządkowaniu drogi dojazdowej do ich domu. Niejednokrotnie policjantów wspierają druhowie z miejscowych Ochotniczych Straży Pożarnych. Również i tym razem poproszeni o wsparcie druhowie natychmiast zareagowali.

Gdy temperatura spadła poniżej zera, a intensywne opady śniegu zasypują dojazdy do posesji, dzielnicowi z naszej komendy obsługujący miejscowości gminy Zamość, każdego dnia wyruszają w teren, aby sprawdzić czy w ich rejonie ktoś nie potrzebuje pomocy. W czasie takiego wyjazdu w piątek sierż. szt. Dariusz Chodacki oraz st. sierż. Adam Baranowski odwiedzili mieszkającego w Lipsku starszego mężczyznę. W jego domu panował chłód. W rozmowie z nim dzielnicowi dowiedzieli się, że senior posiada drewno jednak brakuje mu pomocy w przygotowaniu opału. Mundurowi natychmiast udali się do miejscowych druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej z prośbą o pomoc. Na ich reakcje nie trzeba było długo czekać, już po dwóch godzinach drewno było pocięte i przygotowane do włożenia do pieca.

Również w sobotę druhowie, tym razem z Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Mokre wsparli st. sierż. Adama Baranowskiego. Dzielnicowy odwiedził starsze małżeństwo. Jak się okazało prawie 30 metrowa droga dojazdowa do ich posesji nie była odśnieżona. Gdyby małżeństwo potrzebowało szybkiej pomocy służb ratunkowych nie byłoby możliwości dojechania do nich. Dzielnicowy nawiązał kontakt z druhami, którzy odśnieżyli drogę do posesji. Przycięli również gałęzie z rosnących tam drzew, które uniemożliwiały dojechanie do posesji.

Intensywne opady śniegu oraz panujące na dworze niskie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób w podeszłym wieku, schorowanych i pozbawionych opieki. Dzielnicowi z Zamościa podczas codziennych służb sprawdzają, czy starsze osoby, niejednokrotnie samotne radzą sobie w codziennych czynnościach, czy w ich domach nie jest zbyt zimno, czy mają możliwość zrobienia zakupów, skorzystania z porad lekarskich lub załatwienia innych pilnych dla nich spraw. Jednak aby dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, niezwykle ważna jest również reakcja mieszkańców. Prosimy więc o zwrócenie uwagi na sąsiadów, zwłaszcza tych samotnych i starszych. Jeśli wiemy, że ktoś wymaga pomocy alarmujmy służby. Taką informację można przekazać dzielnicowym – numery ich telefonów komórkowych wskazane są na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w zakładce „DZIELNICOWI”. O potrzebujących pomocy możemy również poinformować pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Straż Miejską lub skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji możemy zaznaczyć na mapie miejsce, gdzie przebywają bezdomni, a policjanci na pewno sprawdzą to zgłoszenie. Jednak jeśli ktoś pilnie potrzebuje pomocy służb ratunkowych należy dzwonić na numer alarmowy 112.

(KWP w Lublinie / wsz)