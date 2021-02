Wpadła, bo miała charakterystyczne znamiona na szyi Data publikacji 15.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Podlascy policjanci w Wielkopolsce zatrzymali 69-letnią mieszkankę Wrześni. Kobieta pod pretekstem odszkodowań za przymusową pracę w III Rzeszy zdobywała zaufanie domowników i kradła ich pieniądze. Pokrzywdzeni mieszkańcy Podlasia oszacowali straty na ponad 40 tysięcy złotych. 69-latka usłyszała już cztery zarzuty kradzieży. Sprawa ma charakter rozwojowy i śledczy podejrzewają, że kobieta pod tą legendą mogła działać w całym kraju.

Podlascy policjanci, współpracując z funkcjonariuszami z wielkopolskiej Policji, po blisko 3 latach zatrzymali 69-latkę podejrzaną o kradzieże pieniędzy. Kobieta wpadła w ręce mundurowych tydzień temu w swoim domu we Wrześni. Do kradzieży doszło na przełomie czerwca i września 2018 roku. Jak ustalili śledczy podejrzana pod pretekstem wypłaty odszkodowań za przymusową pracę w III Rzeszy wchodziła do domów pokrzywdzonych. Podczas dalszej rozmowy zdobywała ich zaufanie, a następnie wykorzystując nieuwagę domowników zabierała z ich mieszkań pieniądze, a na terenie powiatu sokólskiego również biżuterię. Działając w ten sposób okradła mieszkańców powiatu augustowskiego, sejneńskiego oraz sokólskiego. Pokrzywdzeni oszacowali straty na ponad 40 tysięcy złotych.

Nad ustaleniem osoby odpowiedzialnej za te kradzieże pracowali policjanci z komend powiatowych, na terenie których doszło do tych zdarzeń oraz kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. To właśnie ustalenia jednego z nich dały nowe światło na tę sprawę. Śledczy, pracując przy innej sprawie, rozpoznał podejrzaną po charakterystycznych znamionach na szyi. Tę szczególną cechę w wyglądzie kobiety potwierdzili również pokrzywdzeni, którzy ją rozpoznali. Zabezpieczony na miejscu zdarzenia materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 69-latce czterech zarzutów. Jednak to nie koniec tej sprawy. Jak informują policjanci ma ona charakter rozwojowy i nie wykluczają, że kobieta, działając pod tą legendą okradała mieszkańców całego kraju. Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

(KWP w Białymstoku / kp)