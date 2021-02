Policjanci i pracownicy socjalni pomogli samotnemu mężczyźnie Data publikacji 15.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Panująca w Polsce aura – utrzymujące się mrozy oraz duże opady śniegu - są ogromnym zagrożeniem nie tylko dla osób bezdomnych, ale także samotnych, nieporadnych życiowo. Policjanci w trakcie codziennej służby sprawdzają i reagują na wszelkie sygnały i informacje, które mogą świadczyć o tym, że osoby takie potrzebują pomocy, wsparcia, czy zaangażowania odpowiednich służb. Kilka dni temu mundurowi z Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej, przy wsparciu miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej, pomogli samotnie zamieszkującemu w pobliskiej wiosce starszemu mężczyźnie. 74-latek nie mógł wydostać się z miejsca zamieszkania z powodu zasypanej śniegiem drogi dojazdowej do posesji, a na domiar złego skończyły mu się zapasy żywności i pitna woda.

Policjanci z komisariatu w Bystrzycy Kłodzkiej udali się do miejsca zamieszkania 74-letniego mieszkańca powiatu, który powiadomił telefonicznie oficera dyżurnego jednostki, że nie może wydostać się ze swojej nieodśnieżonej - znacznie oddalonej od drogi głównej – posesji. Ponadto nie ma już wody pitnej i jedzenia. Na miejscu funkcjonariusze rzeczywiście zastali samotnego mężczyznę, odciętego od świata, bez zapasów żywności i wody, mieszkającego w ciężkich warunkach. Od razu przystąpili do organizowania mu wszelkiej, niezbędnej pomocy, angażując do tego odpowiednie służby.

Jeszcze tego samego dnia firma zajmująca się odśnieżaniem dróg gminnych, odśnieżyła drogę dojazdową do posesji mężczyzny, a pracownicy miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej zakupili niezbędne produkty żywnościowe, które to następnie policjanci zawieźli potrzebującemu. Aktualnie mężczyzna został objęty stałym programy pomocowym - realizowanym przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej.

Pamiętajmy, że panująca obecnie pogoda nie sprzyja osobom bezdomnym, samotnym i nieporadnym życiowo. Zwracajmy uwagę na naszych sąsiadów, mieszkańców gmin i powiatów, czy takie osoby są w naszym otoczeniu. Mogą potrzebować pomocy. Czasem wystarczy zwykłe odśnieżenie drogi dojazdowej, napalenie w piecu, czy zrobienie herbaty lub podanie ciepłego posiłku. Jeśli mamy wiedzę na temat takich mieszkańców, zgłośmy to w Ośrodkach Pomocy Społecznej przy danej gminie. To może uratować komuś życie.

(KWP we Wrocławiu/sc)