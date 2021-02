Policjanci eskortowali do szpitala samochód z malutkim dzieckiem Data publikacji 15.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Z sytuacją bezpośredniego zagrożenia życia spotkali się w sobotę policjanci z I komisariatu w Lublinie. Na jednej z ulic radiowóz zatrzymał mężczyzna, który poprosił o pomoc w dotarciu do szpitala. Jego półtoraroczne dziecko zaczęło się krztusić i tracić oddech. Funkcjonariusze rozpoczęli eskortę na sygnałach, w międzyczasie prosząc oddział ratunkowy o gotowość na przyjęcia pacjenta. „Pomagamy i chronimy” to nie tylko hasło, to idea, która przyświeca nam w naszej codziennej służbie.

W sobotę (13.02.2021 r.) wieczorem policjanci z I komisariatu w Lublinie wracając ze służby zostali zatrzymani przez kierowcę hyundaia. Zdenerwowany 36-latek poprosił funkcjonariuszy o pomoc w dotarciu do szpitala. Jak oświadczył w samochodzie wiezie 1,5 dziecko, które zadławiło się wymiocinami, zaczyna sinieć i co chwile występują problemy z oddechem. Sierżant sztabowy Krzysztof Laskowski i posterunkowy Paweł Zygmunt szybko ocenili sytuację i podjęli decyzję o eskorcie do szpitala. Pomimo trudnych warunków pogodowych mundurowi zapewnili bezpieczny i szybki przejazd. Jednocześnie poinformowali załogę oddziału ratunkowego o konieczności szybkiego przyjęcia małego pacjenta. Na szczęście pomoc przyszła o czasie i życiu oraz zdrowiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo.

(KWP w Lublinie / kp)