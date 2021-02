Kurierzy działający metodą „na policjanta" i "na pracownika poczty” w rękach prawdziwych policjantów Data publikacji 15.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Olsztyńscy policjanci zatrzymali 15 i 20-latka podejrzanych o szereg oszustw metodą „na policjanta" i "na pracownika poczty”, do których doszło w lutym tego roku na terenie Olsztyna. Nieletni decyzją sądu został umieszczony w schronisku dla nieletnich i będzie odpowiadał przed sądem rodzinnym i nieletnich. 20-latek usłyszał już zarzuty i decyzją sądu na wniosek Policji najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zatrzymali dwie osoby podejrzane o szereg oszustw metodą „na policjanta" i "na pracownika poczty”. Jest to efekt intensywnych, konsekwentnych i skrupulatnych działań śledczych skutkujących rozpracowaniem i zatrzymaniem przestępców, którzy wykorzystując nadmierną ufności i dobre serce seniorów, niejednokrotnie pozbawiali ich oszczędności całego życia.

Sprawcy zostali zatrzymani w ubiegły czwartek (11.02.2021) po tym, jak policjanci otrzymali zgłoszenie, że jedna z seniorek na terenie miasta padła ofiarą oszustów. Podszywający się za policjantów mężczyźni, pod legendą planowanego na jej mieszkanie napadu, przekonali pokrzywdzoną, aby wszystkie wartościowe rzeczy znajdujące się w jej domu spakowała do reklamówki i wyrzuciła przez okno. Kobieta, myśląc, że pomaga funkcjonariuszom posłusznie wykonała polecenia oszustów i przez okno wyrzuciła torbę z zawartością gotówki, biżuterii i złotych monet o łącznej wartości ponad 18 tysięcy złotych.

Policjanci szybko ustalili pojazd, którym poruszali się podejrzewani o popełnienie przestępstwa młodzi mężczyźni. Tzw. kurierzy zostali zatrzymani po podjętym przez policjantów pościgu na trasie S7 w pobliżu Mławy. Okazali się nimi 15 i 20-letni mieszkańcy Warszawy. Nieletni trafił do Policyjnej Izby Dziecka, a 20-latek do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego funkcjonariusze ustalili, że młodzi mężczyźni w ten sam sposób oszukali jeszcze dwóch seniorów z Olsztyna - do zdarzeń doszło w lutym tego roku. Łączna wartość strat to ponad 50 tysięcy złotych. W trakcie czynności policjanci odzyskali część skradzionej gotówki, biżuterię i złote monety.

15-latek decyzją sądu na okres trzech miesięcy zostanie umieszczony w schronisku dla nieletnich i wkrótce ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem rodzinnym i nieletnich. Z kolei 20-latek usłyszał trzy zarzuty oszustwa. Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, ponieważ śledczy badają udział podejrzanych w przestępstwach o podobnym charakterze, do których mogło dochodzić na terenie całego kraju.

(KWP w Olsztynie / kp)