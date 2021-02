Zima na stokach – policyjne patrole na Czarnej Górze, w Zieleńcu, Karpaczu i Szklarskiej Porębie Data publikacji 15.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci powiatu kłodzkiego i jeleniogórskiego rozpoczęli służbę na zorganizowanych terenach narciarskich. Funkcjonariusze przede wszystkim pilnują porządku na stokach narciarskich i w ich pobliżu, reagują na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania. Pamiętajmy, że z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa i obowiązujące obostrzenia, wszyscy musimy przestrzegać też zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Narciarskie policyjne patrole można spotkać na stokach Czarnej Góry, Zieleńca, Karpacza czy Szklarskiej Poręby. Jak co roku podstawowym zadaniem funkcjonariuszy na szlakach i nartostradach jest działanie prewencyjne, mające wpływ na bezpieczeństwo na zorganizowanych terenach rekreacyjnych.

Służbę w patrolach narciarskich pełnią policjanci posiadający doświadczenie w sportach zimowych. Kontrolują oni nie tylko nartostrady, ale także ich okolice, drogi dojazdowe i parkingi. Wykonując swoje zadania na terenach narciarskich współpracują z GOPR .

Na terenie ośrodków narciarskich służbę pełnią także patrole piesze policjantów, którzy czuwają nad bezpieczeństwem naszych samochodów, mienia w nim pozostawionego oraz porzuconego sprzętu sportowego bez naszego nadzoru.

Jeleniogórscy policjanci prowadzili dodatkowo działania edukacyjno-prewencyjne dla najmłodszych na stokach w Karpaczu i w Szklarskiej Porębie. Funkcjonariusze w ramach działań „Bezpieczne stoki” edukowali najmłodszych w zakresie bezpiecznej zabawy na śniegu i bezpiecznych zachowań na stoku. Dodatkowo w niedzielę Szklarskiej Porębie pojawił się patrol narciarski, w którym uczestniczył policjant z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz strażnik Karkonoskiego Parku Narodowego. Funkcjonariusze patrolowali szlaki turystyczne. W ramach działań edukacyjno-prewencyjnych przekazywali informacje turystom o zasadach bezpiecznego przebywania zimą w górach. Wyjaśniali spotkanym na szlaku znaczenie oznakowania zamykającego odcinki zagrożone lawinami, rozmawiali z nimi na temat właściwego przygotowania do pieszych wędrówek, czyli ubiór, wyposażenie, a także środki łączności, niezbędne do powiadomienia służb ratunkowych w przypadku zagrożenia.

Policjanci apelowali i wciąż apelują do wszystkich, którzy wybrali się czy wybierają na stoki narciarskiej o zachowanie zdrowego rozsądku i dobre przygotowanie do panujących warunków atmosferycznych. Nie należy zapominać również, że w kraju panuje pandemia, a co za tym idzie wprowadzone zostały szczególne obostrzenia związane z ochroną naszego zdrowia. Wszyscy musimy przestrzegać zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Miniony weekend pokazał nam, że najczęstszymi przewinieniami turystów na stokach jest schodzenie z wyznaczonych szlaków turystycznych oraz zjeżdżanie z wyznaczonych tras czy nartostrad. Niektórzy zapominali o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Osoby i podmioty, które świadomie i z premedytacją łamią te przepisy, muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi.