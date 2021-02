Policjanci zatrzymali stalkera Data publikacji 15.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W Gdańsku w ręce policjantów trafił mężczyzna, który nękał kobietę poznaną w ubiegłym roku na zagranicznej wycieczce. 46-letni obywatel Francji naruszał prywatność kobiety i wzbudzał poczucie zagrożenia, pisząc do niej liczne wiadomości z propozycją spotkań, śledząc, fotografując, a także oczekując na nią pod jej domem. Mężczyzna od razu po zgłoszeniu został zatrzymany przez policjantów i doprowadzony do prokuratora. 46-latek usłyszał zarzut stalkingu. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem i ma zakaz kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonej. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.

Policjanci z komisariatu na Przymorzu uzyskali informacje o tym, że 27-letnia gdańszczanka jest prześladowana i uporczywie nękana przez 46-letniego mężczyznę. Policjanci w rozmowie z pokrzywdzoną kobietą dowiedzieli się, że od września 2020 nieznany jej mężczyzna- obywatel Francji, którego spotkała podczas pobytu na zagranicznej wycieczce, nęka ją. Kobieta nie utrzymywała z nim żadnych relacji, nie znała go, podczas wycieczki mijali się jedynie we wspólnych częściach hotelu. Ten mężczyzna robił jej z ukrycia zdjęcia i próbował nawiązać znajomość.

Pokrzywdzona zbywała go i nie dążyła do kontaktu. Gdy wróciła do Polski, mężczyzna znalazł jej konto w mediach społecznościowych i zaczął przysyłać liczne wiadomości, naruszał jej prywatność. Był coraz bardziej natarczywy. Kobieta blokowała go na portalach społecznościowych, on zakładał kolejne o nazwie różnych użytkowników i wysyłał kolejne listy z propozycją spotkań.

Kobieta odmawiała, wtedy mężczyzna zamieszczał pod jej zdjęciami komentarze. Mężczyzna przyjechał do Polski. Na podstawie zamieszczanych w mediach społecznościowych przez nieświadomą zagrożenia kobietę zdjęć, ustalił gdzie mieszka i wynajął w pobliżu jej miejsca zamieszkania pokój. 46-latek przychodził pod dom kobiety, fotografował ją i obserwował.

Policjanci przyjęli zawiadomienie od pokrzywdzonej kobiety, zabezpieczyli materiał dowodowy i zaczęli szukać podejrzewanego o stalking mężczyzny. 46-latek został zatrzymany w piątek po południu w pobliżu jednej z gdańskich restauracji.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, policjanci zabezpieczyli jego telefon, który został przekazany biegłemu. 46-letni obywatel Francji usłyszał zarzut uporczywego nękania, naruszania prywatności 27-latki i wzbudzania w niej poczucia zagrożenia. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem i ma zakaz kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonej, grozi mu 8 lat więzienia.

Policjanci przypominają o tym, że w przypadku uporczywego nękania, jedyną metodą walki z tym przestępstwem jest zgłoszenie go policji. Ofiara powinna też gromadzić dowody (np. SMS-y, e-maile, listy, nagrania), pozyskać świadków.

Stalking określa się jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary. Zgodnie z kodeksem karnym, stanowi on przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat, a w niektórych przypadkach nawet do lat 12. Sprawcami są zarówno mężczyźni, jak i kobiety, ludzie z różnych środowisk, czasem bardzo inteligentni.

Nie jest możliwe stworzenie pełnego katalogu zachowań, które mogą być uznane za przejaw uporczywego nękania. Jednak praktyka uczy, że dręczyciele zazwyczaj działają poprzez dzwonienie, śledzenie, zastraszanie, tzw. głuche telefony oraz telefony w porze nocnej, wystawanie w okolicy domu ofiary czy miejsca zatrudnienia, nawiązywanie niechcianego kontaktu przy pomocy osoby trzeciej, śledzenie, włamania do domu lub samochodu, wysyłanie listów, e-maili, a nawet prezentów.

Pamiętajmy, że jednorazowa sytuacja nie może być traktowana jako uporczywa. Warunkiem wypełnienia znamion przestępstwa stalkingu jest to, że poprzez nękanie sprawca wzbudza w pokrzywdzonym, uzasadnione okolicznościami, poczucie zagrożenia.

Wszystkie ww. oznaki aktywności sprawcy muszą odbywać się wbrew woli, a często też kontynuowane są pomimo zdecydowanego sprzeciwu adresata. Jeśli podejrzewamy, że mogliśmy stać się ofiarą stalkingu, nie bójmy się skontaktować z organami ścigania i zgłosić tego faktu. Często ignorowanie sprawcy, może prowadzić do eskalacji niebezpiecznych zachowań i stwarzać poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ofiar stalkera.