Szczęśliwe zakończenie poszukiwań zaginionej kobiety

Data publikacji 16.02.2021

Pomyślnie zakończyły się poszukiwania 73-letniej mieszkanki Lubania. Zaginiona 14 lutego br. w godzinach popołudniowych wyszła z miejsca zamieszkania i do niego nie powróciła. Kobiety szukali najbliżsi, policjanci z Dolnego Śląska, strażacy, funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy Kolei Dolnośląskich, a także sami mieszkańcy oraz inne osoby. Na szczęście 73-latka została dzisiaj odnaleziona na terenie Niemiec.

14 lutego 2021 roku, około godziny 19.00, rodzina 73-letniej kobiety poinformowała Komendę Powiatową Policji w Lubaniu o jej zaginięciu. Decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu ogłoszono alarm dla całego stanu osobowego jednostki Policji, celem rozpoczęcia działań poszukiwawczych. W działania te aktywnie włączyli się funkcjonariusze z Oddziałów Prewencji Policji z Wrocławia oraz funkcjonariusze Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.

Sprawdzono miejsca, gdzie widziana była zaginiona oraz lokalizacje wskazane przez inne osoby, dzięki publikacji w mediach wizerunku kobiety. Z uwagi na rozległy teren poszukiwań oraz ujemne temperatury powietrza, o zaginięciu 73-latki powiadomiono Nieetatową Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą z KPP w Lwówku Śląskim mającą na stanie kamery termowizyjne, oraz noktowizory i specjalistyczny sprzęt poszukiwawczy.

Kontrolowano przystanki kolejowe, podejrzewając, że kobieta może podróżować pociągiem. Jednocześnie powiadomiono Koleje Dolnośląskie o zaistniałym fakcie, przekazując rysopis osoby zaginionej. W działania aktywnie włączyli się policjanci z Komisariatu Kolejowego we Wrocławiu. Działania Policji swoim zasięgiem objęły teren Niemiec. Nawiązano kontakt z Sekcją Międzynarodowej Współpracy Policji w Świecku po otrzymaniu informacji, że kobieta była widziana w pociągu jadącym do Niemiec. Już po kilku godzinach ustalono miejsce jej przebywania i przewieziono kobietę do siedziby niemieckiej Policji. Informacja ta została przekazana rodzinie. 73-letnia kobieta została odnaleziona. Jej życie nie jest zagrożone.

Policjanci dziękują wszystkim służbom, instytucjom, mediom oraz mieszkańcom Lubania i osobom, które zaangażowały się w poszukiwania, przekazując cenne wskazówki i informacje dotyczące zaginionej kobiety.

(KWP we Wrocławiu/sc)