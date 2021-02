Policjanci uratowali mężczyznę przed zamarznięciem Data publikacji 16.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Kłodzka uratowali mężczyznę przed zamarznięciem. Mieszkaniec gminy wyziębiony leżał na ziemi i wszystko wskazywało na to, że był nietrzeźwy. Dłuższe przebywanie w takim stanie mogłoby skończyć się dla niego tragicznie.

Do zdarzenia doszło w nocy, gdzie temperatura na zewnątrz spadła poniżej -15 stopni Celsjusza. St. post. Dawid Kołodziej oraz post. Kacper Rak podczas patrolu sprawdzali miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne i narażone na wychłodzenie. W jednej z miejscowości na terenie Gminy Kłodzko zauważyli leżącego w śniegu mężczyznę. Mężczyzna nie mógł mówić, nie ruszał się i był w stanie skrajnego wyziębienia. Wszystko wskazywało też na to, że był nietrzeźwy. Pamiętajmy, że alkohol powoduje, iż człowiek szybciej traci ciepło, co prowadzi do wychłodzenia organizmu.

Funkcjonariusze natychmiast przenieśli poszkodowanego do radiowozu i okryli kocem termicznym. Następnie wezwali pogotowie ratunkowe. Do czasu przyjazdu karetki udzielali pierwszej pomocy wyziębionemu mężczyźnie. 55-latek został zabrany do szpitala w stanie silnego wychłodzenia. Ratownicy medyczni stwierdził, że interwencja policjantów przyczyniła się do uratowania mężczyźnie życia.

Policjanci apelują - zwracajmy uwagę na osoby wokół nas. Być może któraś z nich potrzebuje pomocy, a sama o nią nie poprosi. Tym bardziej, teraz kiedy są niskie temperatury, nie bądźmy obojętni. Możemy uratować komuś życie. Wystarczy jeden telefon pod nr 112.

(KWP we Wrocławiu/js)