Po latach służby policyjny pies Oskar odchodzi na emeryturę. Przygarnął go jego przewodnik Data publikacji 16.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przez blisko dekadę dał się poznać jako dzielny i nieustraszony stróż prawa. Wśród kolegów i koleżanek z pracy budził i nadal budzi ogromną sympatię, wśród przestępców – respekt, a wśród osób potrzebujących pomocy – nadzieję. Tak w najprostszych słowach podsumować można służbę czworonożnego funkcjonariusza Oskara. Dziś już zasłużonego emeryta.

Poniedziałek (15 lutego) był ostatnim dniem służby policyjnego psa patrolowo–tropiącego Oskara, który dbał o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu sulęcińskiego. Do formacji wcielony został w 2012 roku i od tego momentu jak każdy funkcjonariusz posiadał własną legitymację oraz identyfikator. Jego przewodnikiem został wtedy sierżant Daniel Sypuła. Między obojgiem od razu wytworzyła się nić porozumienia, bez której wspólna służba nie byłaby możliwa. Obaj panowie uczestniczyli w wielu kursach i szkoleniach specjalistycznych. Jednak prawdziwym kluczem do sukcesu były codzienne indywidualne treningi. Daniel poświęcał Oskarowi bardzo dużo czasu. Dbał o jego sprawność, rozwój umiejętności, a także o to, aby toczył szczęśliwe pieskie życie. Bardzo szybko prócz relacji zawodowych, połączyła ich również prywatna sympatia. Oskar na dobre znalazł miejsce nie tylko w rodzinnym domu Daniela, ale także w sercach członków jego rodziny. Podczas wieloletniej służby owczarek z sukcesami tropił przestępców, uczestniczył w poszukiwaniach zaginionych osób, zabezpieczeniach prewencyjnych, działaniach profilaktycznych oraz ćwiczeniach sztabowych.

Od wtorku po latach oddanej służby Oskar jest szczęśliwym emerytem. Oczywiście, scenariusz na jego dalszy los był już z góry przesądzony. Aspirant Daniel Sypuła nie wyobrażał sobie, aby jego długoletni oddany przyjaciel miał trafić w inne miejsce niż jego dom. A jak mija pierwszy dzień jego nowej rzeczywistości? Daniel przekazał, że Oskar zjadł śniadanie, jest po drzemce i właśnie idzie na długi spacer. To bez wątpienia zasłużona emerytura!

starszy sierżant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie