Zatrzymali fałszywych policjantów Data publikacji 16.02.2021 Katowiccy stróże prawa zatrzymali trzech mężczyzn podszywających się pod policjantów. Są oni podejrzani m.in. o rozboje, kierowanie gróźb karalnych, posługiwanie się podrobionymi dokumentami oraz o posiadanie broni bez wymaganego zezwolenia. Jeden z zatrzymanych poszukiwany był do obycia kary 10 lat pozbawienia wolności. Wobec dwóch z mężczyzn, na wniosek prokuratura, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, a trzeci został objęty policyjnym dozorem.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn podejrzanych m.in. o podszywanie się pod funkcjonariuszy Policji oraz rozboje. Do zatrzymania doszło w centrum Katowic, kiedy 25-letnia kobieta zadzwoniła na Policję z informacją, że do jej mieszkania próboją wtargnąć nieznani jej mężczyźni. Na miejsce zostali skierowani policjanci operacyjni, którzy zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 42 lat. Trzeci z mężczyzn w wieku 23 lat został zatrzymany kilkanaście dni później w Warszawie. W toku prowadzonych czynności ustalono, że mężczyźni w wieku 23 i 42 lat przyszli do pokrzywdzonej kobiety już po raz trzeci podszywając się za policjantów. Mężczyźni ci posługiwali się podrobionymi legitymacjami policyjnymi, a także podrobionymi dokumentami prokuratorskimi o zatrzymaniu kobiety i przeszukaniu mieszkania zajmowanego przez pokrzywdzoną. W czasie swoich wcześniejszych wizyt, mężczyźni w celu zmuszenia kobiety do wydania gotówki używali wobec niej kajdanek oraz siły fizycznej, a także jej grozili, zabierając ostatecznie z mieszkania pokrzywdzonej pieniądze oraz telefon komórkowy. Mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie.

Jednocześnie przy mężczyznach znaleziono nielegalną broń wraz z amunicją oraz przedmioty takie, jak maczeta i kastet. Wszyscy byli już wcześniej karani, a 42-latek poszukiwany był listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Płocku do kary odbycia pond 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy wobec 23 i 42-latka. Natomiast 40-latek został objęty policyjnym dozorem połączonym m.in. z zakazem kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej. Zastosowano również wobec niego poręczenie majątkowe. Wydano także postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym. W sprawie wykonywane są dalsze czynności dowodowe. Podejrzanym grozi kara do 12 lat więzienia, która wobec 42-latka może zostać podwyższona o połowę, gdyż działał w warunkach recydywy.

(KWP w Katowicach / mw)