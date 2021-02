Straciła ponad 30 tys. złotych inwestując w kryptowaluty Data publikacji 16.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 30 tysięcy złotych straciła 38-latka z powiatu kraśnickiego. Kobieta chciała zakupić kryptowalutę Bitcoin, a skończyło się na tym, że sprawcy przejęli jej konto i przelali pieniądze na swoje znajdujące się prawdopodobnie na Cyprze. Policjanci ustalają teraz szczegóły tej transakcji i szukają sprawców.

Do kraśnickiej jednostki zgłosiła się wczoraj, 15.02.br., 38-letnia mieszkanka powiatu kraśnickiego. Kobieta poinformowała policjantów o nieprzyjemnej sytuacji jaka dotknęła ją przy zakupie kryptowaluty Bitcoin. W tym celu kilka dni wcześniej zarejestrowała się poprzez odnalezioną w sieci stronę internetową podając tam swoje dane osobowe. Skontaktowała się z nią kobieta, która zaproponowała dokonanie przelewu wstępnego na wskazany rachunek bankowy w wysokości ponad tysiąca złotych. Po wpłacie, do kobiety rozdzwoniły się telefony od rzekomych doradców biznesowych. Następnie została poproszona o wejście na kolejną stronę, została tak zmanipulowana podczas rozmowy, że przekazała przy tej okazji numer swojej karty kredytowej. Wskutek powstałych problemów z rejestracją na kolejnych stronach, rzekomi doradcy polecili 38-latce zainstalowanie aplikacji na komputerze, co też uczyniła. Następnie kobieta miała otrzymywać SMS-y autoryzacyjne z banku na numer swojego telefonu. Dzięki temu sprawcy mogli dokonać przelewu pieniędzy z konta, a także zaciągnęli pożyczkę na zgłaszającą. Łącznie kwota poniesionych strat wyniosła ponad 30 tysięcy złotych, pieniądze trafiły prawdopodobnie na cypryjskie konto. Policjanci przyjęli zawiadomienie w tej sprawie, prowadzone będą czynności mające na celu ustalenie sprawców tego procederu.

Apelujemy o rozwagę wobec rosnącej fali podobnych zdarzeń. Coraz więcej naszego życia codziennego przenosi się do sfery wirtualnej rzeczywistości. Tam często zapominamy o codziennym rozsądku. Szybko ufamy nieznanym serwisom, osobom, przekazujemy swoje dane, a to właśnie takie zachowania sprawiają, że cyberprzestępcy odnajdują się coraz lepiej w Internecie i udaje im się oszukać coraz więcej osób, co gorsza - skutecznie. Niepokojące jest również to, że z coraz większą śmiałością powierzamy swoje dane, konta bankowe i duże kwoty pieniędzy w zupełnie niesprawdzone miejsca. Apelujemy o to, aby stronić od takich sytuacji, minimalizować ryzyko, uważać na psychomanipulacje, a także unikać wszelkich ofert, które mają przynieść błyskawiczny zysk po przelaniu pieniędzy. Przestępcy są coraz sprytniejsi i coraz częściej za takimi przestępstwami stoją zorganizowane grupy, często działające poza granicami kraju. W przypadku wątpliwości doradźmy się w autoryzowanych placówkach nie szukajmy przypadkowych porad w sieci na własną rękę, to może zakończyć się dla nas całkowitą utratą wszystkich oszczędności.

(KWP w Lublinie)