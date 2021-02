Areszt dla 43-latka za napaść z nożem na policjantów Data publikacji 16.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Decyzją sądu na trzy miesiące do aresztu trafił 43-letni mężczyzna, który podczas interwencji domowej zaatakował nożem kuchennym policjantów. Wcześniej podejrzany usłyszał prokuratorskie zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy, znieważenia oraz zmuszania funkcjonariusza publicznego do zaniechania prawnej czynności służbowej. Za przestępstwa te grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Do tego zdarzenia doszło 14 lutego br. tuż po godzinie 5:00 nad ranem. Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymali zgłoszenie o awanturze na terenie prywatnej posesji. Z uzyskanych informacji wynikało, że na przydomowe podwórko wtargnął nietrzeźwy mężczyzna, który wszczął awanturę. Funkcjonariusze szybko dotarli pod wskazany w zgłoszeniu adres, w którym miało dojść do niebezpiecznej sytuacji. Na miejscu czekała przerażona zgłaszająca.

W trakcie przeszukiwania terenu posesji funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który w ręku trzymał nóż i wykrzykiwał do policjantów, że zrobi im krzywdę jak tylko do niego się zbliżą. Mężczyzna był agresywny, mocno pobudzony i nie reagował na polecenia wydawane przez mundurowych. W pewnej chwili ruszył w stronę policjantów i próbował zaatakować jednego z nich trzymanym w ręce nożem. Policjanci wytrącili mu nóż z ręki, następnie skutecznie obezwładnili agresora. W trakcie tych czynności mężczyzna kierował pod adresem policjantów liczne wyzwiska, groził pozbawieniem życia im i członkom ich rodzin oraz utratą funkcji. Awanturnik został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Badanie alkomatem wykazało, że 43-letni mieszkaniec powiatu dąbrowskiego miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Niedzielę dąbrowianin spędził w pomieszczeniu dla zatrzymanych.

Dziś, 16.02.br., materiał dowodowy zebrany przez śledczych oceniał sąd, który zdecydował o areszcie dla 43-latka na trzy miesiące. Wcześniej podejrzany usłyszał prokuratorskie zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy, znieważenia oraz zmuszania funkcjonariusza publicznego do zaniechania prawnej czynności służbowej. Za przestępstwa te grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie)