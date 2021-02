Policjanci zabezpieczyli ponad kilogram narkotyków Data publikacji 16.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej w Gostyniu zatrzymali na terenie powiatu gostyńskiego i leszczyńskiego 3 mężczyzn podejrzanych o przestępczość narkotykową. Dodatkowo w zajmowanych przez nich pomieszczeniach zabezpieczono narkotyki warte blisko 50 tys. złotych, broń oraz elementy karoserii i części kradzionego samochodu.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu już od jakiegoś czasu rozpracowywali działalność 35, 42 i 44-latka. Z informacji, które posiadali wynikało, że mogą posiadać znaczne ilości narkotyków, które trafiają na gostyński i leszczyński rynek.

W ubiegłym tygodniu policjanci weszli do pomieszczeń gospodarczych zajmowanych przez 35-letniego mężczyznę. Podczas przeszukania znaleźli znaczne ilości narkotyków, pistolet oraz papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Kolejny z mężczyzn został zatrzymany w swoim garażu gdzie akurat zajmował się rozkręcaniem samochodu na części. Okazało się, że to skradzione kilka dni wcześniej na terenie powiatu poznańskiego BMW X5 M. Jego wartość została wyceniona przez pokrzywdzonego na kwotę 140 tysięcy złotych. W wyniku przeszukania kryminalni znaleźli także narkotyki.

Trzeci z zatrzymanych to 42-latek. Został zatrzymany na terenie swojej posesji gdzie ukrywał znaczną ilość amfetaminy.

Policjanci przejęli łącznie ponad kilogram amfetaminy o wartości rynkowej około 50 tysięcy złotych, broń, która trafi do ekspertyzy, papierosy bez polskich znaków akcyzy oraz odzyskali skradziony samochód BMW X5.

35 i 42-latek odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości narkotyków, za co grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast 44-latek odpowie za posiadanie narkotyków oraz paserstwo. Grozi mu do 3 lat więzienia.

(KWP w Poananiu / kp)