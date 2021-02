Policjanci oddali osocze i krew dla potrzebujących Data publikacji 16.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Osocze osób, które przechorowały COVID-19, jest dzisiaj niezwykle cennym lekiem. Pomaga w leczeniu innych osób zakażonych koronawirusem. We wtorek w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, tym cenny darem podzielili się policjanci, którzy zwalczyli chorobę.

We wtorek (16.02.2021 r.) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie przy ul. Malborskiej 2, policjanci oddali osocze, aby pomóc osobom zmagającym się z chorobą wywołaną koronawirusem. Dzisiaj osocze oddało 10 funkcjonariuszy, a około 20 oddało krew. Była to pierwsza tura osób chętnych do podzielenia się osoczem. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wśród policjantów i pracowników Policji, 25 lutego br. ponownie odbędzie się zbiórka osocza od ozdrowieńców, którzy spełnią określone warunki. Jakie są to warunki znajdą Państwo na stronie http://rckikol.pl/ozdrowiency-2/

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz z Przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie zachęcają policjantów, jak i pracowników cywilnych, którzy Covid-19 mają już za sobą do podzielenia się tym cennym lekiem.

(KWP w Olsztynie / kp)