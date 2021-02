Gdańscy policjanci uratowali życie 34-latka Data publikacji 16.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej reakcji gdańskich policjantów żyje 34-latek, który chciał odebrać sobie życie. Policjanci niemal w ostatniej chwili wczołgali się pod zablokowaną bramą garażową i ściągnęli z szyi mężczyzny linę, na której chciał się powiesić. Tylko dzięki szybkiemu i zdecydowanemu działaniu policjantów i zgłaszającego interwencję, mieszkaniec Gdańska żyje.

Kilka dni temu tuż przed godziną pierwszą w nocy oficer dyżurny gdańskiej komendy otrzymał zgłoszenie, o tym, że 34-letni mężczyzna chce popełnić samobójstwo. Zgłaszający nie wiedział gdzie dokładnie ma do tego dojść, powiedział jedynie, że mężczyzna potrzebujący pomocy może przebywać w jednym z garaży w rejonie ulicy znajdującej się w dzielnicy Chełm. Policjanci podczas sprawdzania garaży, zauważyli uchylone drzwi do jednego z nich. Brama wejściowa była zablokowana, a policjanci przez niewielką szparę w drzwiach garażu zauważyli mężczyznę stojącego na krześle z pętlą na szyi. Funkcjonariusze wiedzieli, że mają mało czasu i że każda minuta jest ważna.



Sierżanci Igor Loba i Karol Krupiński wczołgali się pod bramą garażową, weszli do środka i natychmiast ściągnęli mężczyźnie pętle z szyi. Policjanci zadbali o bezpieczeństwo mężczyzny do czasu przekazania go ratownikom medycznym, którzy zabrali 34-latka do szpitala. Tylko dzięki szybkiemu i zdecydowanemu działaniu policjantów mieszkaniec Gdańska żyje.



Pamiętaj, kryzysy samobójcze są przemijające, można zapobiec tragedii, wzywając pomoc, tak jak to było w tym przypadku.



Jeśli widzisz, że twoja znajoma, znajomy jest smutny, przygnębiony to zapytaj, jak możesz im pomóc, udziel jej praktycznej pomocy, uczul jej bliskich na problem, okaż troskę i zainteresowanie.

Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie tej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację miejsca, w którym znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.



Szukaj pomocy w instytucjach pomocowych takich jak np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, telefon: 58 511 01 21, który jest czynny całą dobę i mieści się przy Placu Księdza Prałata Jana Gustkowicza 13 w Gdańsku.



Korzystaj też z bezpłatnych telefonów pomocowych takich jak m.in.

116 123- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00

116 111- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

800 121212 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

(KWP w Gdańsku / kp)