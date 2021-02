Dariusz Z. - jeden z przestępców seksualnych zatrzymany na Filipinach Data publikacji 17.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki ścisłej współpracy i bieżącej wymianie informacji przedstawicieli sieci ENFAST z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji z partnerem sieci ENFAST - amerykańską agencją federalną (United States Marshals Service) oraz Zespołem Poszukiwań z Filipin (FSU) ustalono miejsce ukrywania się Dariusza Z., obywatela Polski skazanego za popełnienie licznych przestępstw seksualnych. Wizerunek Dariusza Z. zamieszczony był na stronie internetowej Europe’s Most Wanted Fugitives List, zawierającej informacje o poszukiwaniach najgroźniejszych przestępców Europy. W operacji zatrzymania poszukiwanego wzięli udział policjanci zespołu poszukiwań z Manilii oraz lokalna Policja na filipińskiej wyspie Siquijor.

Od niespełna jedenastu lat na terenie Unii Europejskiej funkcjonuje ENFAST, czyli europejska sieć współpracy Policji zajmująca się lokalizowaniem i zatrzymywaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców poszukiwanych Europejskimi Nakazami Aresztowania. Sieć współpracuje również z EUROPOL, INTERPOL i krajami partnerskimi spoza UE. Polskie przedstawicielstwo sieci znajduje się w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Współpraca w ENFAST charakteryzuje się szybkim przekazem informacji umożliwiającym natychmiastowe podjęcie działań policyjnych na terenie całej EUROPY.

Dzięki ścisłej współpracy i bieżącej wymianie informacji poprzez ENFAST 14 lutego br. wczesnym rankiem na filipińskiej wyspie Siquijor zatrzymano Dariusza Z. - obywatela Polski skazanego za popełnienie licznych przestępstw seksualnych, za którym w maju 2018 roku został wydany list gończy opublikowany na stronach Interpolu.

Kilka lat temu Dariusz Z. wspólnie z żoną prowadził Rodzinny Dom Dziecka, w którym osierocone lub pozbawione opieki rodzicielskiej dzieci i młodzież miały otrzymać opiekę zastępczą w naturalnych warunkach. Jednak w tej placówce rozegrał się koszmar. Dariusz Z. w okresie od 2004 do 2008 roku znęcał się nad podopiecznymi, używał przemocy oraz wykorzystywał seksualnie małoletnich wychowanków poniżej 15 roku życia. Po tym jak prawda wyszła na jaw Dariusz Z. stał się nieuchwytny dla organów wymiaru sprawiedliwości. Dlatego też 7 maja 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej wydał za nim list gończy. Niestety poszukiwanego nie udało się zlokalizować na terenie naszego kraju ani żadnego innego kraju UE. Pod koniec 2020 r. w sprawę włączyli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Policjanci wykonali szereg sprawdzeń, które ponad wszelką wątpliwość wykluczyły możliwość pobytu poszukiwanego w Polsce. Dlatego też zwrócili się do sądu o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych.

Wtedy w sprawę włączył się Punkt Kontaktowy ENFAST w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze ENFAST opublikowali wizerunek Dariusza Z. na stronie internetowej Europe’s Most Wanted Fugitives List, zawierającej informacje o poszukiwaniach najgroźniejszych przestępców Europy. Dodatkowo Punkt Kontaktowy ENFAST wytypował Dariusza Z. do opublikowania jego wizerunku w kampanii medialnej organizowanej we wspólnej inicjatywie sieci ENFAST i EUROPOL, która odbyła się w październiku 2020 r. i dotyczyła właśnie niebezpiecznych przestępców seksualnych. Hasłem przewodnim kampanii było #co dwie minuty, gdyż z danych statystycznych wynika, że co dwie minuty w krajach UE popełniane jest przestępstwo o charakterze seksualnym. Dzięki kampanii do Wydziału Poszukiwań KGP wpłynęło wiele anonimowych informacji dotyczących rzekomego miejsca ukrywania się poszukiwanego. Wszystkie informacje były skrupulatnie sprawdzane. Jedna z nich wskazywała, że Dariusz Z. może przebywać w jednym z krajów wyspiarskich Południowo – Wschodniej Azji.

Punkt Kontaktowy ENFAST w Komendzie Głównej Policji rozpoczął współpracę w tej sprawie z partnerem sieci ENFAST – US Marshals (United States Marshals Service – amerykańska agencja federalna, kontrolowana i zarządzana przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych) oraz Zespołem Poszukiwań z Filipin (FSU). Dzięki bieżącej wymianie informacji oraz współpracy wymagającej wielu wspólnych działań koordynacyjnych, udało się ustalić dokładne miejsce ukrywania się poszukiwanego. Mężczyzna zlokalizowany został na filipińskiej wyspie Siquijor, znajdującej się w regionie Central Visayas. Był kompletnie zaskoczony wizytą Policji wczesnym rankiem w „Walentynki”, tj. 14.02.2021 r. W operacji zatrzymania poszukiwanego wzięli udział policjanci zespołu poszukiwań z Manili oraz lokalna Policja na wyspie Siquijor.

16.02.2021 r. po otrzymaniu wyniku testu na COVID-19, poszukiwany w asyście Policji zostanie przetransportowany najpierw statkiem, potem samolotem do stolicy Filipin, skąd zostanie deportowany.

