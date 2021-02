Bądźmy czujni korzystając ze sprzedażowych portali internetowych Data publikacji 16.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Bydgoscy policjanci ostrzegają przed nową formą oszustw internetowych. Pieniądze zgromadzone na koncie straciły osoby, które na portalu internetowym wystawiły do sprzedaży różne przedmioty. Podczas kontaktu z rzekomym kupującym przekazały dane do konta i w ten sposób zostały oszukane. Zachowajmy czujność korzystając z internetowych portali sprzedażowych.

Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia prowadzą kilkanaście spraw dotyczących oszustw dokonanych za pośrednictwem jednego z portali internetowych. Oszuści podstępem wchodzą w posiadanie informacji dotyczących rachunków bankowych, co umożliwia dokonanie transakcji, które za ich pośrednictwem obciążyły wiele rachunków bankowych osób pokrzywdzonych.

Z prowadzonych przez policjantów spraw, wynika, że sprawca kontaktuje się z osobami, które mają wystawione różne artykuły na znanym portalu internetowym i wyraża zainteresowanie ich kupnem. Kontakt ze strony „rzekomego kupującego” następuje poprzez jeden z komunikatorów.

Każdorazowo widoczny jest inny numer telefonu, który przypisany jest do różnych operatorów, również zagranicznych. Następnie oszust decyduje się kupić przedmioty i po ustaleniu kwoty oznajmia, że na portalu możliwa jest wysyłka towaru. W związku z powyższym proponuje wysyłkę przez portal i przesyła screen z fałszywymi informacjami jak to zrobić celem zapłacenia za przedmiotowe towary. W tej wersji rzekomy kupujący wysyła sprzedawcy indywidualny link, który łudząco przypomina link do portalu sprzedażowego np. celem odbioru pieniędzy. W przedmiotowym linku każdorazowo wymagane jest wpisanie danych sprzedającego: imię i nazwisko, nr karty płatniczej i jej data ważności, kod CVV oraz saldo rachunku bankowego. W związku, z czym nieświadomy sprzedający po dobrowolnym wpisaniu powyższych danych ze swojej karty płatniczej powoduje, że z jego rachunku bankowego dokonywana jest transakcja, zazwyczaj na kwotę podanego salda, akceptowana przez niego kodem SMS. Do wypłat dochodzi głównie za granicą. Osoby pokrzywdzone dopiero po fakcie zorientowały się, że zamiast otrzymać pieniądze, to zostały im one skradzione z konta.

Pamiętajmy zatem ostrożność, czujność i metoda ograniczonego zaufania pozwolą nam uniknąć problemów i nie stać się kolejną ofiarą oszusta!

(KWP w Bydgoszczy / kp)