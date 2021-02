Policjanci z Ostrołęki uratowali dwie osoby Data publikacji 17.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wyprowadzili starszą kobietę i mężczyznę z zadymionego domu. Pożar powstał prawdopodobnie od pozostawionego na ogniu garnka z olejem. Uratowane osoby nie potrafiły samodzielnie wydostać się z budynku. Z uwagi na niską temperaturę policjanci zaopiekowali się nimi do czasu przybycia służb medycznych.

W poniedziałek, 15.02.br., około północy, policjanci z ostrołęckiego wydziału patrolowego jako pierwsi przybyli na miejsce pożaru, który wybuchł na terenie gminy Lelis. Funkcjonariusze szybko ruszyli na pomoc do domu, w którym panowało bardzo duże zadymienie znacznie ograniczające widoczność. W trakcie przeszukiwania domu policjanci usłyszeli z jednego z pokoi wołanie o pomoc. Poszkodowane osoby miały problemy z oddychaniem, a kontakt z nimi był utrudniony. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna nie potrafili samodzielnie wydostać się z budynku. Policjanci szybko wyprowadzili osoby na zewnątrz budynku. Z uwagi na panującą niską temperaturę poszkodowanych przeprowadzono do radiowozu, gdzie załoga straży pożarnej podała im tlen. Ostatecznie mężczyzna został zabrany do szpitala, natomiast kobieta po udzieleniu jej pomocy medycznej została przekazana rodzinie.

Ponadto policjanci ze zdarzenia sporządzili odpowiednią dokumentację, która została już przekazana do instytucji pomocowych.

(KWP w Radomiu / mw)