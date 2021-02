Podstępem weszli do mieszkania, by pobić i okraść lokatorów Data publikacji 17.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z „szóstki” zatrzymali 4 mężczyzn w wieku od 22 do 42 lat, którzy w środku nocy wtargnęli do jednego z mieszkań w Częstochowie, a następnie używając przemocy i gazu pieprzowego okradli mieszkańców. Jak się okazało, to znani częstochowskiej Policji recydywiści. Decyzją sądu zatrzymani trafili do aresztu na 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 lutego br., w dzielnicy Raków. Około godziny 2:00 43-letni mężczyzna i jego 53-letnia partnerka usłyszeli, że ktoś się dobija do ich mieszkania. Zza drzwi odezwał się znajomy męski głos, dlatego kobieta otworzyła drzwi. Jednak zamiast mężczyzny, którego się spodziewała, do mieszkania wtargnęło 3 jego kolegów. Swoją wizytę rozpoczęli od pobicia mieszkańców i obezwładnienia ich przy użyciu gazu. Następnie wynieśli z mieszkania wszystko, co wartościowe. Lokatorzy nie byli w stanie rozpoznać sprawców, ponieważ mieli oni zakryte twarze.

Do akcji wkroczyli częstochowscy kryminalni, którzy już następnego dnia zatrzymali sprawców tego brutalnego rozboju.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. W związku z tym, że popełnili przestępstwo w warunkach recydywy, w więzieniu mogą spędzić nawet kilkanaście lat.

(KWP w Katowicach/js)