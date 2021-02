Po pościgu autostradą A4 zatrzymali niebezpiecznego kierowcę i mężczyznę, który naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza Data publikacji 17.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie chciał zatrzymać się do policyjnej kontroli, uciekając przed funkcjonariuszami nie zważał na sygnalizację świetlną, wyprzedał w miejscach niedozwolonych, wjeżdżał na chodniki i zmuszał innych uczestników ruchu do zatrzymania się lub zmiany kierunku jazdy. Jechał autostradą A4 w kierunku Wrocławia mając na liczniku prawie 200 km/h. W trakcie pościgu wykonywał wulgarne gesty w stosunku do interweniujących policjantów, lekceważąc w ten sposób normy prawne i obowiązujące przepisy. Funkcjonariusze musieli wybić szybę w BMW, żeby skutecznie zatrzymać niebezpiecznego kierowcę, bo ten nie reagował na polecenia ryglując ostatecznie od środka drzwi. Policjanci zatrzymali także innego mężczyznę, który naruszył nietykalność interweniującego funkcjonariusza, powodując u niego obrażenia głowy.

W poniedziałek, 15 lutego br., funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Legnicy, pełniący służbę na terenie powiatu bolesławieckiego, chcieli zatrzymać do kontroli pojazd osobowy, którego kierujący gwałtownie zjeżdżał do krawędzi jezdni. Kierowca, pomimo wydanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych, nie przerwał jazdy i zaczął uciekać nNajpierw ulicami miasta lekceważąc sygnalizację świetlną, wyprzedzając w miejscach niedozwolonych, wjeżdżając na chodniki i zmuszając inne pojazdy do zatrzymania się lub zmiany kierunku jazdy. Następnie wjechał na autostradę A4 w kierunku Wrocławia, gdzie kontynuował ucieczkę jadąc z prędkością około 200 km/h, zmieniał pasy ruchu bez sygnalizacji manewru, prowadził pojazd środkiem jezdni i uniemożliwiał wyprzedzenie go przez policyjny radiowóz.

Jakby tego było mało kierujący wykonywał także obraźliwe gesty podczas jazdy w stosunku do interweniujących funkcjonariuszy. Lekceważył obowiązujące przepisy prawa i stwarzał podczas ucieczki bardzo wiele niebezpiecznych sytuacji na drodze. Popełniał liczne wykroczenia powodując nagłe hamowanie przy dużej prędkości.

Informacja o prowadzonym pościgu niezwłocznie trafiła do innych patroli oraz jednostek powiatowych. Do działań dołączyli funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Policjanci wykorzystując infrastrukturę na autostradzie oraz utrudnienia wynikające z innego zdarzenia drogowego, do jakiego doszło wcześniej na wysokości zjazdu Kostomłoty, skutecznie uniemożliwili kierującemu przemieszczanie się. Kierowca widząc, że nie może już kontynuować dalszej jazdy, zaryglował się wewnątrz pojazdu i nie chciał wysiąść. W dalszym ciągu nie reagował na polecenia umundurowanych funkcjonariuszy. W związku z tym, policjanci byli zmuszeni wybić szybę i wyciągnąć mężczyznę siłą na zewnątrz. Kierującym okazał się 48-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Po sprawdzeniu okazało się, że jest trzeźwy. Pobrano od niego krew do dalszych badań.

Bolesławieccy policjanci w pobliżu interwencji zauważyli mężczyznę, który opuścił swój pojazd i zbliżył się do miejsca całego zajścia. Kiedy jeden z funkcjonariuszy zwrócił mu uwagę i polecił, aby powrócił w bezpieczne miejsce, czyli do swojego samochodu, ten odmówił twierdząc, że ma prawo nagrywać. Na ponowną prośbę kierowca ciężarówki zareagował już używając wulgaryzmów. Ponadto odmówił podania swoich danych i zaczął szarpać się z policjantami. Ostatecznie 60-latek został zatrzymany za naruszenie nietykalności policjanta, który w wyniku tego ataku doznał obrażeń głowy.

Obecnie mundurowi wyjaśniają wszystkie szczegóły całej sprawy i analizują zabezpieczony materiał dowodowy.

Przypomnijmy, że kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje go niezwłocznie i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Natomiast za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych grozi kara pobawienia wolności do 3 lat.

(KWP we Wroclawiu / mw)

Film Po pościgu autostradą A4 zatrzymali niebezpiecznego kierowcę i mężczyznę, który naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Po pościgu autostradą A4 zatrzymali niebezpiecznego kierowcę i mężczyznę, który naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza (format mp4 - rozmiar 45.99 MB)