Ponad 25 lat dzieli się życiem oddając krew Data publikacji 17.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant sztabowy Zbigniew Mucha - policjant sieradzkiej komendy, w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne oddawanie krwi został odznaczony przez Polski Czerwony Krzyż najwyższą odznaką - „Honorowego Dawcy Krwi I stopnia”. Funkcjonariusz przez 25 lat oddał już ponad 22 litry krwi.

Na co dzień pracując w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym, wśród wielu obowiązków służbowych znajduje czas, aby w jeszcze szerszym zakresie nieść pomoc osobom potrzebującym. Przez lata swojego honorowego krwiodawstwa otrzymywał kolejno odznaki III i II stopnia, natomiast w 2020 roku otrzymał najwyższe odznaczenie nadawane przez Polski Czerwony Krzyż - „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”. Oddawanie przez funkcjonariuszy krwi to jeden z pięknych wymiarów służby na rzecz społeczeństwa. Wielokrotnie mają styczność z ofiarami różnych nieszczęśliwych zdarzeń. Wiedzą, jak ważna jest szybka i sprawna pomoc. Pamiętajmy, że oddanie krwi nic nie kosztuje, a jest bezcennym darem, który może uratować zdrowie lub życie drugiego człowieka. Miejmy nadzieję, że zaangażowanie w tak szczytną inicjatywę będzie przykładem i zachętą dla innych, by w ten sposób nieść pomoc potrzebującym.

Krwi nie da się wyprodukować w laboratorium, ani zastąpić innym preparatem. Dlatego tak ważne jest, aby w bazie nigdy jej nie zabrakło. Codziennie w wielu szpitalach w Polsce odbywają się zabiegi ratujące życie, a krew jest przetaczana dla tych, którzy jej potrzebują. Pamiętajmy, że wielu z nas, jeśli nie ma przeciwwskazań, jednorazowo może oddać 450 ml krwi. Mężczyźni 6, a kobiety 4 razy w roku. W tym roku krew jest wyjątkowo potrzebna. Z powodu epidemii COVID-19 w całym kraju dramatycznie spadła liczba krwiodawców.

(KWP w Łodzi / kp)