Napadli na 74-latka - szybko zatrzymani i aresztowani Data publikacji 17.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o napaść na 74-latka w jego własnym domu. Dzięki materiałowi dowodowemu zebranemu przez śledczych sąd aresztował wszystkich mężczyzn na 3 miesiące. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze 14 lutego br. około godziny 13.00 otrzymał informację, że na ulicy Sikorskiego doszło prawdopodobnie do napadu. Z relacji zgłaszającego 74-latka wynikało, że do jego mieszkania wtargnęli trzej mężczyźni, którzy bili go i popychali, a następnie zabrali pieniądze w kwocie 1500 złotych, telewizor dekoder oraz drobne narzędzia i odzież.

Dyżurny natychmiast skierował na miejsce zdarzenia policjantów służby patrolowej i kryminalnej, którzy szybko ustalili kim są podejrzani o napad i zatrzymali ich w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut od napaści. Okazało się, że to zielonogórzanie w wieku 32-35 lat, znani policjantom i wcześniej wielokrotnie notowani za podobne przestępstwa. Wszyscy byli nietrzeźwi. Mieli od 2,3 do prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo jeden z nich, 32-latek okazał się osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

Dzięki błyskawicznym działaniom policjantów wszystkie skradzione przedmioty i pieniądze zostały odzyskane. Zatrzymani mężczyźni zostali przesłuchani, przedstawiono im zarzuty rozboju, za co kodeks karny przewiduje karę od 2 do nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Materiał dowodowy zebrany w sprawie przez śledczych pozwolił prokuratorowi na wystąpienie do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie wszystkich zatrzymanych. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zdecydował o aresztowaniu mężczyzn na 3 miesiące. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

