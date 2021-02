Kolejne oszustwa "na zdalny pulpit" Data publikacji 17.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kluczborska Policja ostrzega przed oszustami działającymi metodą "na zdalny pulpit”. Wykorzystując dane dwóch mieszkańców powiatu kluczborskiego, oszuści w ostatnim czasie zaciągnęli na nich pożyczki. Mężczyźni zostali zmanipulowani przez przestępców i zainstalowali oprogramowanie do zdalnego łączenia się z komputerami. W ten sposób pokrzywdzeni stracili ponad 60 tys. zł.

Do Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, w ostatnich kilku dniach zgłosiło się dwóch mieszkańców z powiatu, którzy oświadczyli, że oszuści wykorzystując ich dane skradli z ich kont łącznie ponad 60 tys. zł., dodatkowo zaciągając na nich pożyczki. W rozmowie z mężczyznami policjanci ustalili, że zdecydowali się na inwestycję giełdową. Po zarejestrowaniu się w witrynie internetowej w krótkim czasie otrzymali instrukcje, jak korzystać z programu umożliwiającego transakcje. Dodatkowo pokrzywdzeni zainstalowali na swoim komputerze aplikację, do której link otrzymali w wiadomości.

Pobrana aplikacja dała przestępcom pełen dostęp do ich komputera i konta. Po pewnym czasie mężczyźni otrzymali informacje ze swojego banku, że ich wnioski na kredyt zostały pozytywnie rozpatrzone. Jak się okazało, to oszuści wykorzystując udostępnione dane osobowe, zaciągnęli pożyczki na rachunki mieszkańców powiatu. Szacowane przez pokrzywdzonych straty czyli pieniądze skradzione z kont oraz z zaciągniętych pożyczek to ponad 60 tysięcy złotych.

Policja ostrzega - oszuści coraz częściej wykorzystują metodę „na zdalny pulpit”. Kradzież pieniędzy odbywa się dosłownie na oczach pokrzywdzonych. Internetowi przestępcy posługują się różnymi wariantami, chodzi jednak o to, by skłonić ofiarę do zainstalowania programu zdalnej obsługi komputera, a potem polecić jej, by zalogowała się do swojego konta w banku.

Najczęściej wykorzystywanym przez oszustów wariantem jest namawianie ofiary do skorzystania z pewnej usługi umożliwiającej szybkie pomnożenie gotówki. Gdy zainteresowana osoba napotyka problemy techniczne, fałszywy konsultant "wspiera ją" przez zdalny pulpit i dosłownie na oczach ofiary, "czyści" jej konto, bądź zaciąga ekspresowe pożyczki.

Pokrzywdzeni sądzą, że zainwestowali, a na ich koncie za chwilę pojawi się większa kwota. Tak się jednak nie dzieje. Pokrzywdzeni tego rodzaju przestępstwem, to często wcale nie seniorzy, a młode osoby, które powinny być dość dobrze zorientowane w kwestii płatności internetowych. Pomimo tego oszustom udaje się ich okradać.

Policja również rekomenduje jakie działania należy podjąć aby uchronić się przed tego typu incydentami:

Należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Obietnica superatrakcyjnej inwestycji to najczęściej metoda działania oszustów.

Nigdy nikomu nie wolno udostępniać swojego konta bankowego i danych logowania. Tylko posiadacz konta może się do niego logować i wykonywać transakcje.

Jeżeli konsultant proponuje zainstalowanie oprogramowania do zdalnego zarządzania pulpitem to można być pewnym, że jest to oszustwo.

W przypadku, gdy osoba podająca się za pracownika banku żąda zweryfikowania danych i danych konta lub zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania, należy się rozłączyć i zadzwonić do biura obsługi klienta banku.

(KWP w Opolu / mw)