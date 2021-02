Kolejny raz polała się policyjna krew Data publikacji 17.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Prawie 10 litrów krwi oddali mazowieccy policjanci i pracownicy cywilni w czasie dzisiejszej zbiórki krwi organizowanej przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu. Akcję wsparła też drużyna siatkarska E.Leclerc Moya Radomka Radom.

Akcję, jak poprzednio, zorganizował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu. Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. K. Vietha w Radomiu stawili się mundurowi m.in. z Wydziału Prewencji KMP w Radomiu, "operacyjni" z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP zs. w Radomiu, a także m.in. pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Kadr i Szkolenia KWP. Już stało się tradycją, że krew jako pierwszy oddał Robert Król, wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu. Krew oddało 21 osób, dzięki czemu udało się jej zabrać prawie 10 litrów.

Na krwiodawców czekały też niespodzianki przygotowane przez siatkarki E.Leclerc Moya Radomka Radom, które włączyły się w zbiórkę krwi. Do osób, które oddały krew trafiły m.in. kalendarze siatkarskiego zespołu. A wszyscy chętni mogli także wziąć autografy od Samary Rodrigues de Almeida, Bruny Honorio i Andressy Picussa, czyli brazylijskich zawodniczek radomskiej drużyny.

Policjanci, strażacy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by krwi nigdy nie brakowało, nieraz bowiem są świadkami tragicznych wypadków, z których do szpitala przewożono rannych wprost na stół operacyjny. Praca w służbach mundurowych, to służba dla społeczeństwa, dlatego też tak licznie odpowiedzieli na apel radomskiego centrum krwiodawstwa, bo jedynym źródłem krwi są ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa.

Kolejne zbiórki krwi zaplanowano na: 7 kwietnia, 9 czerwca, 11 sierpnia, 6 października i 8 grudnia.

Zespół Prasowy KWP