Nowy pies patrolowo-tropiący w szeregach poddębickiej Policji Data publikacji 17.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W szeregi poddębickiej Policji wstąpił "nowy funkcjonariusz". Został nim 3,5-letni owczarek niemiecki, który wabi się Major. Teraz będzie wraz ze swoim opiekunem służył lokalnej społeczności.

Major jest psem patrolowo-tropiącym i oprócz codziennej służby w terenie, jest również wykorzystywany do tropienia śladów ludzkich, m.in. w przypadku zaginięcia osób czy tropienia za sprawcami różnych przestępstw. Przede wszystkim jego zadaniem w codziennej służbie jest czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu poddębickiego. „Nowy funkcjonariusz” został przeszkolony w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Przewodnikiem Majora został młodszy aspirant Rafał Rosiak.

Psy służbowe pełnią w Policji bardzo ważną rolę. Patrolują ulice, biorą udział w interwencjach i zabezpieczaniu imprez masowych, szukają osób zaginionych. Mają umiejętności, których ludziom brakuje, a które potrzebne są w pracy policyjnej. Gdy pies jest już przeszkolony i trafia do jednostki, pozostaje pod opieką policjanta. To on wykonuje zabiegi pielęgnacyjne, dba o jego zdrowie i o kondycję. Służba psa w policji zwykle trwa około 9 lat. Przez cały ten czas zwierzę i jego przewodnik tworzą nierozłączny duet. Często zaprzyjaźniają się tak bardzo, że kiedy pies przechodzi na emeryturę, trafia do rąk swojego przewodnika.

(KWP w Łodzi / mw)