Policjanci zabezpieczyli nielegalne oprogramowanie. Wstępne straty producentów sięgają ponad 1 mln zł Data publikacji 17.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na początku lutego br. krakowscy policjanci zatrzymali na jednym z krakowskich bazarów mężczyznę, który posiadał przy sobie nielegalne płyty DVD oraz nielegalne oprogramowania komputerowe. Za przestępczą działalność mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie 7 lutego br. udali się na krakowskie targowisko, gdzie przebywać mogły osoby zajmujące się handlem nielegalnym oprogramowaniem komputerowym. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, posiadającego przy sobie towar, który mógł pochodzić z nielegalnego źródła. Policjanci wylegitymowali 39-letniego mieszkańca jednej z podkrakowskich miejscowości. W sumie funkcjonariusze ujawnili przy mężczyźnie prawie 300 sztuk płyt DVD z nielegalnym oprogramowaniem, 26 dysków twardych oraz 5 przerobionych konsol do gier, na których znajdowały się programy i gry bez licencji. 39-latek został zatrzymany, a następnie przewieziony do policyjnej jednostki, gdzie został przesłuchany.

Mężczyzna odpowie za uzyskanie programu komputerowego bez zgody osoby uprawnionej, w celu uzyskania korzyści majątkowej. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5. Wstępne straty, jakie ponieśli producenci programów wynoszą co najmniej milion złotych.

(KWP w krakowie / kp)