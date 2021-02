Krynicki policjant - krwiodawca wyróżniony przez Ministra Zdrowia Data publikacji 17.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant sztabowy Andrzej Czerwińczak, który na co dzień służy w Komisariacie Policji w Krynicy-Zdroju, został odznaczony przez Ministra Zdrowia odznaką „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Swoją krwią policjant dzieli się już od kilkunastu lat – łącznie oddał ponad 21 litrów tego cennego płynu.

Krew to bezcenny dar. Ani jej ani innych produktów krwiopochodnych nie da się wyprodukować w laboratorium - potrafi to tylko ludzki organizm. Oddając jedną jednostkę krwi można uratować życie aż trzech osób, dlatego tak ważne jest dzielenie się tym cennym płynem. Policjanci oraz pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, organizując i włączając się w akcje krwiodawstwa, niejednokrotnie dowiedli, że nie są obojętni na los potrzebujących, a wielu zostało już wyróżnionych za swoją wzorową postawę.

Wśród nich jest krynicki policjant sierż. szt. Andrzej Czerwińczak, który został uhonorowany przez Ministra Zdrowia odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, która jest przyznawana Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów tego cennego płynu. Policjant otrzymał to wyróżnienie pod koniec 2020 roku, ale z uwagi na pandemię koronawirusa wręczenie odznaki zostało przesunięte na późniejszy termin.

Sierż. szt. Andrzejowi Czerwińczakowi odznaczenia pogratulowali przełożeni, a także Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie - Łukasz Guliński, który w liście okolicznościowym skierowanym do policjanta wyraził wdzięczność za jego ofiarną postawę: „Nie da się przecenić ofiarności Człowieka, który podejmuje decyzję, by dzieląc się cząstką siebie ratował innym zdrowie i życie! Dziękujemy za szlachetną postawę wyrażoną wieloletnim oddawaniem krwi. Jesteśmy przekonani, że Pańskie działanie jest wzorem do naśladowania dla innych, a dla Pana satysfakcją z niesienia pomocy, a nawet ratunku potrzebującym.”

(KWP w Krakowie / mw)