Policjanci uratowali życie 88-latce Data publikacji 17.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Trąbek Wielkich w ostatnim czasie pomogli dwóm kobietom. 15 lutego br., odszukali 88-latkę, która straciła orientację w terenie i była bliska nawet utraty życia. Natomiast pod koniec stycznia dzielnicowi otrzymali list z podziękowaniami za pomoc udzielaną podczas choroby jednej z mieszkanek gminy Trąbki Wielkie.

Policjanci z Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich 15 lutego br., pod wieczór otrzymali informację o kobiecie, która z psem i wypakowanymi torbami idzie w kierunku pola uprawnego w pobliżu autostrady A1.

Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce, które określono w zgłoszeniu. Było już ciemno, ale na szczęście na śniegu widoczne były ślady butów, odciski łap zwierzęcia oraz ślady ciągniętych toreb. Policjanci, oświetlając sobie drogę latarkami, poszli przez zaśnieżone pole. Nawoływali cały czas, lecz nikt nie odpowiadał, nie wzywał pomocy. Po kilkuset metrach zauważyli psa, który samotnie błąkał się po polu. W pewnym momencie spostrzegli skuloną sylwetkę człowieka w pobliżu kępy drzew. Okazało się, że jest to 88-letnia kobieta, która straciła orientację w terenie i idąc przez zaśnieżone pole, opadła z sił. Kobieta była w oddali od zabudowań i nie wiedziała, gdzie się znajduje. Groziło jej realne niebezpieczeństwo utraty życia z powodu wychłodzenia. Policjanci natychmiast przetransportowali kobietę do radiowozu i odwieźli razem z psem do miejsca zamieszkania, gdzie zaopiekowali się nią najbliżsi.

Z kolei policjanci dzielnicowi z Trąbek Wielkich pod koniec stycznia od jednej z mieszkanek gminy otrzymali list z podziękowaniem za pomoc, którą udzielili w czasie, gdy chorowała na koronawirusa. Miłe słowa skierowane do funkcjonariuszy potwierdzają, że oprócz wykonywania obowiązków służbowych warto kierować się empatią. Wykazanie zainteresowania drugą osobą niewiele kosztuje, a może realnie wpłynąć na samopoczucie i poprawę sytuacji człowieka w potrzebie.

(KWP w Gdańsku/js)