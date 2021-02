Policyjna prewencja zadziałała – czujni Lubuszanie nie dali się oszukać Data publikacji 18.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci tylko w środę (17 lutego) odnotowali 22 zgłoszenia od zaniepokojonych mieszkańców regionu dotyczące prób oszustw metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”. Na szczęście w żadnym z tych przypadków telefoniczni naciągacze nie osiągnęli swojego celu – nikt z osób, które odebrały podejrzany telefon nie uwierzył w zmyślone historie i nie dał się oszukać. Czujność, ostrożność i ograniczone zaufanie w kontaktach z nieznajomymi to pewność, że nie stracimy oszczędności całego życia. Szybka reakcja i zgłoszenie mundurowym podejrzanych telefonów to większa szansa na zatrzymanie sprawców takich działań.

Kilkanaście prób w Nowej Soli, cztery Gorzowie Wielkopolskim oraz po jednej w Zielonej Górze i Żarach – tylko w środę (17 lutego) lubuscy policjanci przyjęli 22 zgłoszenia dotyczące prób oszustw na wnuczka i policjanta. Jak zawsze w tego typu przypadkach scenariusz rozmów telefonicznych był podobny. Zmyślone historie dotyczyły miedzy innymi wypadku drogowego, w którym uczestniczyli członkowie rodziny albo udziału w „tajnej, policyjnej akcji” wymierzonej w przestępców. Łączył je jeden wątek – przekazanie pieniędzy. Dużą rolę może w takich przypadkach odgrywać element zaskoczenia, zwiększający prawdopodobieństwo nabrania się na te wymyślone opowieści. Wtedy już blisko do wypłaty pieniędzy z konta i realnego przekazania nawet dziesiątek tysięcy złotych oszustom. Na szczęście w środę policyjna prewencja zadziałała - osoby, które rozmawiały z oszustami zachowały czujność i zimną krew – nikt nie dał się oszukać. Czujna reakcja Lubuszan i szybkie poinformowanie policjantów o podejrzanych telefonach to większa szansa na zatrzymanie sprawców takich działań i postawienie ich przed wymiarem sprawiedliwości.

Warto być „wyczulonym” na tego rodzaju sytuacje, w którym nie jesteśmy pewni, kto znajduje się po drugiej stronie słuchawki telefonicznej. Powinniśmy uwrażliwiać naszych krewnych, zwłaszcza osoby starsze – rodziców, babcie i dziadków - na przeróżne metody działania oszustów oraz wskazać, co należy zrobić, żeby nie stać się ich ofiarą. Czujność i ograniczone zaufanie to fundament w kontaktach z nieznajomymi, dzwoniącymi pod numer naszego telefonu i wypytującymi o nasze sprawy osobiste czy finansowe. Policjanci nigdy nie wykonują takich rozmów telefonicznych ani nie żądają przekazania jakichkolwiek pieniędzy! Po rozmowie telefonicznej, której przebieg wyda nam się podejrzany, powinniśmy jak najszybciej poinformować o tym fakcie Policję. Tylko w 2020 roku w województwie lubuskim telefoniczni oszuści wyłudzili ponad półtora miliona złotych od pokrzywdzonych osób. Wysokie sumy pieniędzy, sięgające czasami nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, stanowią często oszczędności całego życia pokrzywdzonych. Dla nich utrata tych środków to przede wszystkim bardzo wysokie straty materialne, ale także i społeczne – związane z utratą zaufania do ludzi i pretensjami do samego siebie, że daliśmy się oszukać. Dlatego duże znaczenie policyjnej prewencji, przejawiającej się na przypominaniu właściwych, bezpiecznych zachowań w kontaktach z nieznajomymi osobami. Warto rozmawiać, aby przestrzec naszych bliskich i uświadomić im potencjalne ryzyko utraty oszczędności życia spowodowane brakiem jakichkolwiek skrupułów oszustów i naciągaczy.

podkomisarz Maciej Kimet

Zespół Prasowy

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

