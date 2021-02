Sprawcy kradzieży pojazdów i elektronarzędzi w rękach Policji Data publikacji 18.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Lipscy kryminalni odzyskali mienie o wartości ponad 90 000 złotych. Do kradzieży dochodziło na terenie powiatu lipskiego oraz okolicznych powiatów. W sprawie zatrzymano pięciu mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lipsku ustalili sprawców kradzieży motocykla, do której doszło w miejscowości Łaziska w grudniu minionego roku. Jak się okazało nie była to jedyna kradzież, jakiej dopuścili się trzej mężczyźni wspierani przez czterech paserów w wieku od 29 do 36 lat. Dopuścili się oni 2 włamań i 15 kradzieży. Łupem padały motocykle, quady, przyczepy, elektronarzędzia oraz sprzęt domowego użytku. Policjanci ustalili gdzie znajduje się skradzione mienie, zabezpieczyli przedmioty o wartości ponad 90 000 złotych.

Trzech mężczyzn w wieku od 19 do 24 lat, którzy dokonywali kradzieży, usłyszało już zarzuty. Zarzuty usłyszeli także czterej paserzy, którzy zakupili skradzione przedmioty. Odpowiedzą oni teraz za kradzież z włamaniem, kradzież oraz paserstwo, przestępstwa te są zagrożone karami od 5 do 10 lat pozbawienia wolności.

Autor: st. asp. Andrzej Stolarek