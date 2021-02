Po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 18.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant Wydziału Dowodzenia CSP w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę, który swoją jazdą stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Badanie alkomatem wykazało w organizmie mieszkańca Legionowa ponad 2 promile alkoholu. Kierowcy grozi teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło na DK 61 w Legionowie. Sierżant sztabowy Artur Szlawski, wracając po skończonej służbie do domu, zauważył kierowcę samochodu osobowego, którego sposób jazdy sugerował, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Mundurowy bez wahania wybiegł ze swojego auta by udaremnić dalszą jazdę nietrzeźwemu mężczyźnie.

Wezwany na miejsce patrol ruchu drogowego z KPP w Legionowie potwierdził przypuszczenia naszego funkcjonariusza. Kierowca opla po przebadaniu alkomatem miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Teraz 38-latek odpowie za swoje postępowanie przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Zdecydowana postawa sierż. szt. Artura Szlawskiego przyczyniła się do wyeliminowania z ruchu drogowego nietrzeźwego kierowcy, który swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mógł doprowadzić do tragedii na drodze.

Pomimo wielu apeli policji i tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców, wciąż pojawiają się osoby wsiadające za kierownicę po wypiciu alkoholu. Pamiętajmy, że każda ilość spożytego alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji, powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Pijany kierowca jest zagrożeniem dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Reagujmy widząc, że za kierownicę wsiada taka osoba, nie pozostawajmy obojętni również wtedy, gdy na jezdni zatacza się pieszy lub rowerzysta. Może to zapobiec wielu dramatom na drogach naszego kraju, a nasza postawa może uratować komuś życie.

(CSP w Legionowie/ mw)