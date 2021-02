Bestialsko pobił i uwięził swoją partnerkę. Został tymczasowo aresztowany Data publikacji 18.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sosnowieccy policjanci zatrzymali i doprowadzili do prokuratury 39-letniego mężczyznę, który bestialsko pobił, ugodził nożem i pozbawił wolności swoją partnerkę. Zrobił to tylko dlatego, że odmówiła, kiedy zażądał pieniędzy. Sprawca został już decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań dzielnicy Pogoń. Mężczyzna zażądał od swojej konkubiny pieniędzy. Kiedy odmówiła, bestialsko pobił ją młotkiem i ugodził nożem w łydkę. Kobieta w wyniku pobicia doznała złamania obu rąk w kilku miejscach. Następnie została przez swojego oprawcę uwięziona. Dopiero kiedy agresor opuścił na krótko mieszkanie, udało jej się uciec. Na ulicy pomocy udzielił jej przypadkowy przechodzień. Policjanci natychmiast odnaleźli i zatrzymali 39-latka. Po wykonaniu przez śledczych wszystkich niezbędnych czynności został on doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, pozbawienia kobiety wolności i uszkodzenia ciała.

Grozi mu 12 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

(KWP w Katowicach/ js)