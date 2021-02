Czy wiesz, że? Data publikacji 22.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy wiesz, że wiele zachowań nagannych społecznie uregulowano w Kodeksie wykroczeń? Cześć XIV.

W ramach Projektu „Czy wiesz, że?”, często Państwo zadajcie pytania o kwestie odpowiedzialności za tzw. drobne czyny, mniej dolegliwie społecznie. Czy są one jednak mniej dokuczliwe w naszym codziennym życiu?

W dniu dzisiejszym kontynuujemy dla Państwa cykl informacji na temat funkcjonowania w polskim systemie prawnym, Kodeksu wykroczeń. W kolejnych edycjach będziemy dalej zgłębiać ten przepis prawa, który jest bardzo często stosowany w działaniach Policji.

Przypominamy: „Nieznajomość prawa szkodzi”. Nawet jeżeli osoba nie wiedziała, że dane zachowanie może skończyć się odpowiedzialnością za popełnienie wykroczenia, to może ją spotkać odpowiedzialność. Ważne jednak, by czyn był zabroniony przez prawo oraz by był uznany za społecznie szkodliwy. Obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.

W dniu dzisiejszym otwieramy dla Państwa cykl dotyczący prezentacji niektórych wykroczeń zapisanych w Kodeksie wykroczeń.

Ważne: Powtarzana od wielu edycji fraza „nieznajomość praw szkodzi”, często właśnie w kontekście wykroczeń nabiera szczególnego znaczenia. Zdarza się, że policjant słyszy od osób, które dopuściły się wykroczenia … „nawet nie wiedziałem, że to zabronione …”.

Informacyjnie: Wykroczenia opisane zostały w Kodeksie wykroczeń – w części szczególnej i zaczynają się od art. 49.

W dniu dzisiejszym omówimy dla Państwa wykroczenie, które polega na zbieraniu ofiar w ramach zbiórki publicznej, aby pomóc ukaranemu sprawcy.

Treść artykułu, czyli ustawowe znamiona wykroczenia:

Art. 57. § 1. Kto organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar na uiszczenie grzywny orzeczonej za przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe albo nie będąc osobą najbliższą dla skazanego lub ukaranego uiszcza za niego grzywnę, lub ofiarowuje mu, albo osobie dla niego najbliższej pieniądze na ten cel.

Istota wykroczenia: Sądy nakładają kary grzywien między innymi po to, aby sprawca zrozumiał swoje postępowanie oraz odczuł skutki swojego działania i więcej nie popełniał wykroczeń. Chodzi zatem o „dolegliwość” finansową. Jeżeli ktoś zbierze w ramach zbiórki publicznej pieniądze na uiszczenie grzywny za sprawcę, wówczas nie stanowi ona zamierzonej dolegliwości i może nie skłonić osoby do poprawy swoich zachowań.

Ważne: Wykroczenie popełnia każda osoba, która jest organizatorem lub uczestnikiem publicznej zbiórki pieniędzy przeznaczonych na zapłatę orzeczonej grzywny. Może być to zarówno sam ukarany lub skazany, który zbiera np. pieniądze dla siebie, jak i każda inna osoba, która czyni to za ukaranego.

Uwaga: Za ten czyn może spotkać się grzywna, a nawet kara aresztu, a podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Ważne: Zebrane ofiary lub pieniądze uzyskane za zebrane ofiary w naturze, a także pieniądze wpłacone na poczet grzywny lub ofiarowane na ten cel podlegają przepadkowi. Przedmioty, co do których orzeczono przepadek, należy przekazać instytucji pomocy społecznej lub instytucji kulturalno-oświatowej.

