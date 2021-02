W drodze na służbę zatrzymał złodzieja sklepowego Data publikacji 18.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w drodze na służbę zatrzymał złodzieja, który wybiegł z jednego ze sklepów na terenie miasta wraz ze skradzionymi elektronarzędziami i alkoholem. Po krótkim pościgu młody mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 90 miesięcy pozbawienia wolności, gdyż czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa.

Sierżant Daniel Zawada miał rozpocząć służbę o godz. 14:00 i nie wiedział, że tak naprawdę zacznie ją o wiele wcześniej i już w drodze do jednostki zatrzyma przestępcę. Jadąc jedną z głównych ulic w miejscowości Chojnów w powiecie legnickim, zauważył jak z marketu wybiega młody mężczyzna z pełnym koszem zakupowym. Funkcjonariusz od razu zorientował się, że to złodziej i natychmiast przystąpił do działania.

Zaparkował swój samochód w bezpiecznym miejscu i podjął pościg za uciekinierem dokonując sprawdzenia przyległego terenu. Po chwili ujawnił przestępcę między budynkami w momencie kiedy chował skradziony towar do bagażnika i wsiadł do zaparkowanego pojazdu, żeby odjechać. Policjant skutecznie uniemożliwił oddalenie się z miejsca i zatrzymał sprawcę informując o swoich działaniach dyżurnego jednostki.

W samochodzie ujawniono skradzione elektronarzędzia oraz alkohol. Wartość mienia została oszacowana na kwotę niemal 650 zł. 19-latek został przekazany w ręce przybyłego na miejsce patrolu i osadzony w policyjnym areszcie. Okazało się, że zatrzymany jest dobrze znany stróżom prawa z wcześniej popełnianych przestępstw. Z uwagi na fakt, iż dopuścił się czynu w warunkach powrotu do przestępstwa, grozi mu kara do 90 miesięcy pozbawienia wolności.

Dzięki czujności, szybkiej reakcji i zaangażowaniu policjanta, złodziej poniesie konsekwencje swojego przestępczego działania, a skradzione mienie zostało odzyskane. To kolejny dowód na to, że policjanci cały czas są gotowi reagować na wszelkie zachowania niezgodne z prawem nie tylko w godzinach pełnienia służby, ale również w czasie wolnym.

(KWP we Wrocławiu / kp)