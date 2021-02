Policyjny pilotaż kobiety z krwotokiem Data publikacji 18.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolneńscy policjanci pilotowali samochód, którym przewożona była kobieta z krwotokiem. Potrzebowała pilnej pomocy medycznej, a kierowca nie znał drogi do kolneńskiego szpitala. Policyjna eskorta pozwoliła kobiecie bezpiecznie i szybko trafić pod opiekę lekarzy.

W poniedziałkowy wieczór, do dyżurnego kolneńskiej Policji, zadzwonił zdenerwowany mężczyzna z prośbą o pomoc w dotarciu do kolneńskiego szpitala. Z jego relacji wynikało, że wiezie on żonę, która dostała krwotoku i musi trafić jak najszybciej pod opiekę lekarzy. Liczyła się każda minuta, a mieszkaniec powiatu zambrowskiego nie znał drogi do kolneńskiego szpitala, gdzie został skierowany. W związku z tym, na krajową 63 natychmiast pojechali policjanci z kolneńskiej "patrolówki". W rejonie Małego Płocka mundurowi zauważyli jadącą od strony Łomży skodę. Przez około 20 kilometrów policjanci przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych pilotowali pojazd pod same drzwi szpitala. Dzięki policyjnej eskorcie kobieta bezpiecznie i szybko trafiła pod opiekę lekarzy.

(KWP w Białymstoku / kp0