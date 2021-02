Policyjna krew dla żołnierza w potrzebie Data publikacji 18.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony wtorek 16 lutego w siedzibie nadleśnictwa w Miliczu zorganizowano zbiórkę krwi dla przedstawicieli służb mundurowych, na której nie mogło oczywiście zabraknąć milickich policjantów. Krew była zbierana dla Jacka Szawali - żołnierza zawodowego pochodzącego z okolic Milicza, u którego w trakcie pobytu na zagranicznej misji zdiagnozowano chorobę nowotworową.

Do honorowej akcji zgłosiło się 41 przedstawicieli różnych służb mundurowych z powiatu milickiego, wśród których znalazła się również reprezentacja Komendy Powiatowej Policji z Milicza. Po niezbędnych badaniach kwalifikacyjnych krew oddały 33 osoby, które łącznie przekazały prawie 15 litrów tego niezwykle cennego płynu. Oprócz policjantów, w akcji uczestniczyli także pracownicy nadleśnictwa, strażacy, żołnierze oraz osoby, które na co dzień nie noszą munduru. Krew, z przeznaczeniem dla chorego żołnierza zawodowego, pobierała załoga z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

(KWP we Wrocławiu / kp)