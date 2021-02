Dzięki policjantom pomoc dotarła na czas Data publikacji 18.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kobieta, która zadzwoniła wczoraj na numer alarmowy 112, zdążyła tylko powiedzieć że się dusi nie podając ani danych ani lokalizacji. Policjanci z Annopola wraz z dyżurnym w Kraśniku wytypowali potencjalny adres i dane zgłaszającej. Na miejscu zastali zamknięte drzwi wejściowe. Po usłyszeniu wołania o pomoc weszli przez zastawione meblami drzwi od strony garażu otwierając je siłą. Natychmiast wezwali ratowników medycznych. 85-latka została zabrana karetką do szpitala z niewydolnością oddechową.

Wczoraj, 17.02.br., około godziny 13:00, do dyżurnego kraśnickiej jednostki wpłynęła informacja z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, o tym że odebrano telefon od kobiety, która zdołała jedynie zgłosić duszności, po czym przestała mówić nie podając żadnych danych. Wobec tego, że nieznany był jej adres ani personalia, policjanci z Annopola we współdziałaniu z dyżurnym w Kraśniku podjęli pilne działania by ustalić miejsce z którego wzywana była pomoc. Wytypowali adres i osobę z terenu gminy Trzydnik Duży i pojechali tam niezwłocznie. Na miejscu zastali zamknięte drzwi wejściowe do domu.

Funkcjonariusze słysząc wołanie o pomoc ze środka, przedostali się tam przez zastawione meblami drzwi od strony garażu, otwierając je siłą. Tam zastali na wpół przytomną 85-letnią kobietę. Szybko przewietrzyli mieszkanie otwierając okna i wezwali pomoc medyczną na miejsce, cały czas monitorując funkcje życiowe kobiety. Przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia zabrała mieszkankę gminy Trzydnik Duży z niewydolnością oddechową do szpitala.

(KWP w Lublinie / mw)