Już blisko 100 podejrzanych w sprawie „vatowskiej” Data publikacji 19.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 17 osób zostało zatrzymanych do sprawy prowadzonej przez CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, przy wsparciu policjantów z KPP w Wyszkowie oraz funkcjonariuszy kujawsko-pomorskiej KAS. 16 z nich jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 2 o kierowanie tą grupą, a ponadto 10 o tzw. „zbrodnię fakturową”, za którą grozi nawet 25 lat pozbawienia wolności. Metoda działania tej grupy polegała na generowaniu kosztów uzyskania przychodu co pozwalało płacić niższe podatki lub występować o nienależne zwroty VAT. W całej sprawie występuje już blisko 100 podejrzanych, a kwota na którą wystawiono kilka tysięcy fikcyjnych faktur to ok. 63 mln zł, natomiast uszczuplenie budżetu państwa w wyniku działalności tej grupy wyniosło co najmniej 13 mln zł.

W toku śledztwa w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze podatkowym, prowadzonego przez policjantów Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, w ostatnim czasie przeprowadzono kolejne działania, w których wzięło udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Akcję przeprowadzono w województwach mazowieckim, głównie w Warszawie i okolicach, ale także na Śląsku i w Małopolsce, gdzie zatrzymano łącznie 17 osób oraz przeszukano kilkanaście obiektów i zabezpieczono sprzęt elektroniczny, a także dokumenty. Wsparcia funkcjonariuszom CBŚP udzielili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie oraz funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Zatrzymani to osoby prowadzące działalności gospodarcze, w ramach których mogli przyjmować i wystawiać fikcyjne faktury, a dodatkowo pośredniczyć przy ich w wymianie pomiędzy innymi podmiotami gospodarczymi. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać od października 2014 r. do stycznia 2019 r. głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wszystko wskazuje na to, że metoda działania tej grupy przestępczej polegała na wystawianiu faktur VAT nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Tak sporządzona dokumentacja umożliwiała generowanie kosztów uzyskania przychodu, co następnie pozwalało na płacenie niższych podatków lub występowanie o nienależne zwroty VAT. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzani wykorzystywali do tego celu podmioty gospodarcze zarejestrowane w większości na podstawione osoby, tzw. „słupy”, a same firmy nie prowadziły faktycznej działalności gospodarczej.

Więcej o tej sprawie pisaliśmy w komunikatach: Rozbite grupy generowały milionowe straty, wśród zatrzymanych 30 osób znajduje się 3 podejrzanych o zbrodnie vatowskie oraz Kolejnych 21 zatrzymanych do sprawy "vatowskiej.

Zatrzymani w zachodniopomorskiej Prokuraturze Krajowej, usłyszeli ponad 70 zarzutów. 16 osób podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 2 o kierowanie tą grupą. 10 osób usłyszało zarzuty tzw. „zbrodni fakturowej” za co może grozić nawet 25 lat pozbawienia wolności. Pozostałe zarzuty dotyczyły prania pieniędzy i innych przestępstw związanych z podawaniem nieprawdy w dokumentach księgowych. Sąd tymczasowo aresztował 5 osób, a wobec reszty osób zastosowano środki wolnościowe.

Zespół Prasowy CBŚP

