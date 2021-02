Poszukiwany w rękach śląskich "łowców głów". Nie pomogła mu nawet zmiana wizerunku Data publikacji 19.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląscy "łowcy głów" zatrzymali 61-latka poszukiwanego 2 listami gończymi. Mieszkaniec podwarszawskiej Zielonki miał odbyć karę pozbawienia wolności za podżeganie do zabójstwa innej osoby. Od 2019 roku mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania. Nie pomogła mu nawet zmiana wizerunku. Poszukiwany trafił już za kraty.

Przestępstwa, jakie miał na sumieniu mężczyzna, to usiłowanie podżegania do zabójstwa innej osoby oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach. Od stycznia do marca 2004 roku, wówczas 44-latek wspólnie ze swoim znajomym próbowali zlecić zabójstwo innego mężczyzny. Za popełnienie tego czynu sprawcy zaoferowali potencjalnemu zabójcy kwotę najpierw 50 tysięcy złotych, a następnie kwotę 100 tysięcy złotych. Oskarżony za ten czyn miał trafić za kratki na 3 lata, lecz ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. W listopadzie 2019 roku wystawiono za nim 2 listy gończe przez katowicki i łódzki sąd okręgowy.

W styczniu 2020 roku sprawę powadzoną wcześniej przez śledczych z Sosnowca przejęli policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Śląscy "łowcy głów” ustalili, że poszukiwany często zmieniał miejsca pobytu, ukrywając się w województwie mazowieckim oraz wielkopolskim, a także posługiwał się fałszywymi danymi osobowymi. Mieszkaniec Zielonki koło Warszawy radykalnie zmienił także swój wygląd zewnętrzny zapuszczając włosy, wąsa oraz brodę. Wszystko miało na celu ukrycie się przed organami ścigania. Jego starania okazały się jednak bezskuteczne.

Śledczy uzyskali informacje, iż poszukiwany przebywa na terenie województwa śląskiego w wynajmowanym mieszkaniu, a w najbliższym czasie ma zamiar wyjechać do Hiszpanii. Kryminalni wkroczyli do akcji. Wytropili mężczyznę w Siewierzu i zatrzymali go, gdy wsiadał do samochodu. 61-latek został już osadzony w areszcie śledczym, gdzie odbędzie orzeczoną mu karę więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)

Nagranie audio Audiodeskrypcja filmu Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Audiodeskrypcja filmu (format m4a - rozmiar 490.51 KB)