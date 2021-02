Podziękowania dla policjantów po interwencji związanej z usiłowaniem oszustwa Data publikacji 19.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Radomscy policjanci otrzymali podziękowania od rodziny 90-letniej mieszkanki Radomia, którą próbowano oszukać. Otrzymała telefon od oszusta, który chciał wyłudzić od niej pieniądze. Policyjny patrol szybko przyjechał do mieszkania seniorki i zaopiekował się kobietą, która jest schorowana, a zdarzenie to wywołało u niej mnóstwo emocji.

Do 90-letniej mieszkanki Radomia zadzwoniła kobieta podająca się za policjantkę z informacją,, że jej syn spowodował wypadek. Miał na przejściu potrącić nieletnią i aby uniknąć związanych z tym konsekwencji potrzebne jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Seniorka skontaktowała się z rodziną i okazało się, że to była próba oszustwa. Poinformowano o wszystkim policjantów, którzy natychmiast interweniowali i pojechali do mieszkania seniorki by ustalić okoliczności.

Kilka godzin po zdarzeniu policjanci otrzymali podziękowania od wnuczki 90-letniej kobiety. Rodzina seniorki podziękowała policjantom z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, którzy bardzo szybko podjęli interwencje i zainteresowali się stanem zdrowia starszej kobiety. 90-letnia kobieta jest schorowana, a dodatkowo fałszywa informacja o tym, że jej syn kogoś śmiertelnie potrącił, wywołała mnóstwo niepotrzebnych emocji, które mogły wpłynąć na jej stan zdrowia. W podziękowaniach wnuczka podkreśliła, że policjanci wykazali się empatią i profesjonalizmem.

Aby nie paść ofiarą oszustów apelujemy o ostrożność. Nie bądźmy łatwowierni i nie dajmy się oszukiwać. W przypadku telefonicznej prośby o pożyczkę zawsze sprawdźmy, czy nasz krewny faktycznie potrzebuje pomocy finansowej. Nawet wtedy, gdy rozmowa nie wzbudzi naszych podejrzeń, lepiej się upewnić i nie uprzedzając krewnego oddzwonić do niego na znany nam wcześniej numer. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że z prośbą o pożyczkę zwrócił się nie członek rodziny, ale podający się za niego oszust należy natychmiast powiadomić Policję.

Pomysłowość i przebiegłość oszustów jest nieograniczona. Dlatego tak ważne jest przekazywanie wiedzy osobom starszym na temat istniejących zagrożeń, aby świadomie mogły reagować, kiedy znajdą się w podobnej sytuacji.

Apelujemy do krewnych osób starszych i samotnych, by zadbać o ich bezpieczeństwo. Dobrze byłoby uczulić ich na czyhające zagrożenia, opowiedzieć o zdarzeniach, które już miały miejsce, podać przykłady. Należy także często kontaktować się ze starszymi i samotnymi członkami rodziny, pytać o odwiedzających i niepokojące sytuacje. Za każdym razem, gdy coś wzbudza nasze podejrzenia należy zgłosić swoje obawy na policję, która podejmie odpowiednie kroki i być może złapie oszustów na gorącym uczynku.

Pamiętajmy, że tylko nasza ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowodują, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszustwa.

(KWP w Radomiu / mw)