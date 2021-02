(NIE) bezpiecznie na drodze Data publikacji 19.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zmienna pogoda, w tym prognozowane różnice temperatury, odwilż, opady śniegu i deszczu, niestety nie sprzyjają użytkownikom drogi. W tak zmiennych i trudnych warunkach atmosferycznych należy zachować wszelkie środki ostrożności, aby nie doprowadzać do sytuacji niebezpiecznych.

Opady śniegu czy deszczu, a przy tym zmienna temperatura powodują, że na drodze jest niebezpiecznie. Gdy jezdnia jest śliska, warto zachować większy niż zwykle odstęp od poprzedzającego pojazdu. Umożliwi to bezpieczne hamowanie w warunkach obniżonej przyczepności opon do podłoża.

Niezwyle ważne jest także odpowiednie przygotowanie pojazdu - wielu kierowców zapomina o obowiązku odśnieżenia pojazdu przed podróżą lub robi to niestarannie. Jazda z warstwą śniegu na dachu czy z szybami pokrytymi lodem zagraża nie tylko samym kierującym i pasażerom takich pojazdów, ale także innym uczestnikom ruchu drogowego.

Kierujący pojazdmi, w zmiennych i trudnych warunkach atmosferycznych, powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego, w tym jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem. Zbliżając się do przejścia dla pieszych kierujący pojazdami powinni zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Apelujemy również do pieszych o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym noszenie elementów odblaskowych w takim miejscu, by znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu), jak również, by nie wchodzili na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym na przejściu dla pieszych.

(BRD KGP)