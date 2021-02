Niebezpieczne wyprzedzanie tirów na krajowej ósemce Data publikacji 19.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kamera nieoznakowanego radiowozu podlaskiej grupy Speed ponownie nagrała niebezpieczne manewry tirów. Do zdarzenia doszło na jednym z najniebezpieczniejszych odcinków krajowej ósemki. Kierowcy tirów za swoje niedozwolone manewry wyprzedzania zostali ukarani mandatami karnymi. Policjanci apelują o szczególną ostrożność w trakcie jazdy w niekorzystnych warunkach drogowych i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.

Kamera nieoznakowanego radiowozu policjantów z podlaskiej grupy Speed, ponownie nagrała niebezpieczne manewry tirów. Do zdarzenia doszło w pierwszą niedzielę lutego, na jednym z najniebezpieczniejszych odcinków krajowej ósemki w rejonie miejscowości Kopisk. 29 letni kierowca mercedesa nie zastosował się do znaku B-26 "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe" i jadąc w kierunku Augustowa wyprzedził inny pojazd ciężarowy. Chwilę później, jadący za nim 23 letni kierowca tira tej samej marki wykonał ten sam niedozwolony manewr nie zważając również na linie ciągłe. Kierowcy wielotonowych pojazdów, za niebezpieczne manewry, zostali ukarani mandatami.

Policjanci przypominają, że na krajowej ósemce pomiędzy Białymstokiem a Augustowem dochodziło w przeszłości do wielu tragicznych w skutkach wypadków. W związku z tym jest to odcinek drogi szczególnie patrolowany przez funkcjonariuszy z podlaskiej grupy Speed. Mundurowi apelują o szczególną ostrożność w trakcie jazdy w niekorzystnych warunkach drogowych i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.

