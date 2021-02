Najnowsza powieść opolskiego policjanta – jego kryminalna seria wielokrotnie nagradzana

Na początku lutego ukazała się nowa powieść autorstwa opolskiego policjanta sierż. sztab. Aleksandra Sowy. „Wenus Umiera” to nietuzinkowe śledztwo zagadkowej zbrodni na szlaku Gór Stołowych. To jednak nie wszystko. Jego rok wcześniej wydany kryminał otrzymał tytuł „Książki roku 2020” w plebiscycie jednego z najważniejszych, polskich portali literackich. Zapraszamy do lektury całej serii przygód policjanta Emila Stompora. Doświadczenie autora z prawdziwej służby dodaje każdej z jego książek dodatkowego smaku.