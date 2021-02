Policjanci namierzyli w jednej z firm elementy kradzionych aut Data publikacji 19.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W jednej z firm mieszczącej się na terenie Gminy Działoszyn policjanci namierzyli elementy pochodzące z kradzionych aut. Właściciel warsztatu został zatrzymany a zabezpieczone pojazdy trafiły na policyjny parking

16 lutego 2021 roku w jednej z miejscowości w Gminie Działoszyn kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi namierzyli firmę zajmującą się handlem pojazdami oraz częściami. Okazało się, że na jej terenie znajdowały się kradzione części oraz pojazdy posiadające ingerencje w pola numerowe.

W związku z tym zatrzymano 36-letniego mieszkańca Gminy Działoszyn. Usłyszał on już zarzut paserstwa, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 5 lat. Zabezpieczone pojazdy trafiły na policyjny parking. Wobec podejrzanego został zastosowany dozór policyjny. Pajęczańscy mundurowi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wyjaśniają okoliczności tej sprawy.

(KWP w Łodzi / mw)