Dzielnicowi uratowali nastolatkę Data publikacji 19.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj po południu dzielnicowi wałbrzyskiego komisariatu otrzymali informację o próbie samobójczej młodej mieszkanki miasta. Zareagowali natychmiast i dzięki szybkiemu działaniu na miejscu zdarzenia uratowali życie nastolatki. Wałbrzyszanka została ostatecznie przewieziona przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala, gdzie specjaliści udzielili jej już profesjonalnej pomocy medycznej.

Policjanci komisariatu w Wałbrzychu wczoraj (18.02.2021 r.) około godziny 17:00 otrzymali informację o możliwej próbie samobójczej 19-latki, która poprzez jeden z portali społecznościowych poinformowała, że nie chce już dalej żyć. Zaalarmowani o zdarzeniu funkcjonariusze ustalili, gdzie może przebywać młoda kobieta i niezwłocznie udali się do jej mieszkania. Pomimo głośnego pukania oraz wezwania do otwarcia drzwi, nikt pod wskazanym adresem nie reagował. Mundurowi zauważyli jednak wydobywające się z luki w ościeżnicy kłęby dymu i podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Wiedzieli, że w tym momencie cenna może być każda sekunda.

W jednym z pokojów dzielnicowi zauważyli leżącą na łóżku nastolatkę. Miała płytki oddech, lekko wyczuwalny puls i nie reagowała na dodatkowe bodźce, dlatego funkcjonariusze wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, a sami udzielili wałbrzyszance pierwszej pomocy i nadzorowali czynności życiowe. Przewietrzyli także mieszkanie, które zadymione zostało przez niedomknięty piec centralnego ogrzewania.

Całe zdarzenie zakończyło się przewiezieniem przez ratowników medycznych nieprzytomnej kobiety do szpitala, gdzie udzielona została jej dalsza specjalistyczna pomoc medyczna. Dzięki szybkiej interwencji dzielnicowych nie doszło do tragedii i kolejny raz uratowano ludzkie życie.

(KWP we Wrocławiu / kp)