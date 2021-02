Kolejna plantacja marihuany zlikwidowana przez policjantów

Zlikwidowana uprawa konopi innych niż włókniste, zabezpieczona marihuana, sprzęt służący do dystrybucji środków odurzających oraz zatrzymana jedna osoba to wynik ostatnich działań policjantów ze stołecznego wydziału do walki z przestępczością narkotykową. Plantacja znajdowała się w powiecie otwockim, a jej 56-letni właściciel już usłyszał zarzuty w prokuraturze. Może mu grozić kara co najmniej 3 lat więzienia.