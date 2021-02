Policjanci i prokuratorzy rozbili grupę handlującą narkotykami Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Łącznie 10 osób zostało tymczasowo aresztowanych w śledztwie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia, wytwarzania oraz handlu znacznymi ilościami środków odurzających. W trakcie czynności policjanci z wydziału narkotykowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zlikwidowali plantację konopi, zabezpieczyli 2 kilogramy haszyszu, blisko 400 gramów marihuany oraz 1,5 kilograma pasty konopnej. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Sprawa swój początek miała we wrześniu 2020 r. Wówczas policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Lublinie zatrzymali 32-latka, który przewoził do Polski z Holandii 2 kilogramy haszyszu. W kolejnych krokach operacyjni dotarli do uprawy konopi prowadzonej przez 32-latka. W trakcie przeszukania na podmokłym i trudnodostępnym terenie w powiecie lubartowskim funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli prawie 70 krzaków konopi w fazie kwitnienia, mogących dostarczyć znacznych ilości narkotyków.

Jak się okazało mężczyzna zajmował się handlem i wytwarzaniem narkotyków od kilku lat. Zatrzymany usłyszał łącznie 16 zarzutów dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia, wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Kolejnym etapem sprawy było zatrzymanie wspólników 32-latka. Kilkumiesięczna praca operacyjna przyniosła swoje efekty we wtorek. Podczas zatrzymań w ręce policjantów wpadło 9 osób wieku od 26 do 36 lat. W trakcie przeszukań, u zatrzymanych funkcjonariusze odnaleźli prawie 400 gramów marihuany oraz 1,5 kilograma pasty konopnej wykorzystywanej przez zatrzymanych m.in. do smażenia potraw. Wszyscy zatrzymani w środę trafili do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące handlu, wytwarzania oraz udziału w przemycie środków odurzających. Na wniosek śledczych zostali tymczasowo aresztowani.

W ramach prowadzonego śledztwa na poczet przyszłych kar zabezpieczono 3 samochody osobowe, motocykl oraz pieniądze o łącznej wartości ponad 70 tysięcy złotych.

Za te przestępstwa grozi kara do 15 lat więzienia.

(KWP w Lublinie / kp)