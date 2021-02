Zatrzymany pijany 53-latek, który zniszczył szlaban, a potem obraził i naruszył nietykalność policjantów Data publikacji 19.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali i ogłosili zarzuty 53-latkowi, który kilka dni temu uszkodził szlaban, a potem znieważył i naruszył nietykalność cielesną jednego z interweniujących wobec niego policjantów. 53-latkowi grozi 5 lat więzienia.

Policjanci kilka dni temu otrzymali zgłoszenie o tym, że pijany mężczyzna wyłamał szlaban blokujący dostęp do podziemnego garażu. Mężczyzna został ujęty przez pracownika ochrony, który o pomoc poprosił policjantów. Mundurowi na miejscu zastali nietrzeźwego 53-latka, który z uwagi na obrażenia twarzy wymagał pomocy medycznej. Policjanci od razu wezwali na miejsce interwencji ratowników medycznych, którzy opatrzyli mężczyznę.

Jak ustalili policjanci w rozmowie ze świadkami, 53-latek próbował dostać się na teren budynku przez szlaban. Mężczyzna najpierw próbował go wyrwać, potem opierał się o niego całym ciałem. Nagle szlaban pęka, a mężczyzna upada twarzą na betonowy wjazd.

53-latek został zatrzymany przez policjantów i przewieziony do szpitala na konsultację medyczną. Gdy po badaniach w szpitalu policjanci doprowadzali go do policyjnej celi, mężczyzna obrażał ich, a jednego z funkcjonariuszy uderzył w brzuch.

53-latek usłyszał już zarzuty dotyczące uszkodzenia szlabanu, znieważenia policjantów oraz naruszenia nietykalności jednego z nich. Mieszkańcowi Gdańska grozi 5 lat więzienia.

(KWP w Gdańsku/ mw)