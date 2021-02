28-latek zatrzymany za zniszczenie parkingowego szlabanu Data publikacji 19.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci szybko ustalili i zatrzymali mężczyznę, który bez przyczyny zniszczył szlaban przy wjeździe na parking w Międzyrzeczu. Za uszkodzenie mienia 28-letniemu obywatelowi Ukrainy grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Międzyrzeccy policjanci przyjęli zgłoszenie, że w czwartek, 11.02.br., na jednej z międzyrzeckich ulic nieznany sprawca uszkodził szlaban przy wjeździe na parking. Przedstawiciel spółdzielni mieszkaniowej przedstawił nagranie z monitoringu, na którym widać, jak mężczyzna podchodzi do szlabanu, wyłamuje go, po czym oddala się jedną z ulic. Policjanci podczas działań operacyjnych szybko ustalili i zatrzymali wandala. Okazało się, że obcokrajowiec od niespełna dwóch tygodni przebywa w Polsce, gdzie chciał podjąć pracę zarobkową. Już kolejnego dnia od zdarzenia mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. 28-latek przyznał się do popełnienia przestępstwa, jednak nie potrafił racjonalnie wyjaśnić, dlaczego to zrobił. Za tego typu przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że każdy sygnał, informacja czy zgłoszenie o niebezpiecznej sytuacji jest traktowane priorytetowo przez policjantów. A wszelkie przejawy chuligaństwa, dewastacji cudzego mienia będą spotykały się z natychmiastową reakcją i brakiem jakiejkolwiek tolerancji czy przyzwolenia na takie zachowania. Po to, aby autorzy tych czynów odpowiedzieli za swoje zachowania przed wymiarem sprawiedliwości.

(KWP w Gorzowie)

